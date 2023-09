El falso 9 no le funcionó al Deportivo

Ni hubo escudos ni habrá excusas. El gran problema del Dépor, esta vez, fue futbolístico. Las lesiones y la sanción de Lucas Pérez han marcado un once muy mermado por las bajas en el que Imanol Idiakez disipó rápidamente las dudas sobre la delantera. Sin Barbero, como venía siendo habitual, uno de los versátiles atacantes fue el elegido para ocupar la punta de lanza. Esta vez el señalado fue Valcarce y no Davo, aunque ambos, cercanos y por dentro, corretearon con libertad y desacompasados.

Al berciano le tocó ser la referencia ofensiva, aunque el Dépor lo que echó en falta fue, precisamente, un delantero de verdad. El exjugador de la Ponferradina dejó buenos movimientos, pero su naturaleza le hacía acercarse más hacia dentro que hacia fuera. Al equipo no le sentó bien una fórmula que echó en falta verticalidad ofensiva y jugadores que fijasen las marcas rivales. El Cornellà embotelló con facilidad una circulación espesa, en la que no ayudó que el teórico delantero centro no cumpliese las funciones propias que se le presuponen. Ni en la organización de los ataques, en la que faltó ese pívot baloncestístico que haga las labores propias de carga y descarga; ni al correr, con un jugador que estire a los defensas rivales y ejerza de figura en el interior del área con presencia a la que terminar enviando un centro.

También para generar, a la vez, ese espacio y conexión que potencie a Hugo Rama, en ocasiones pisado por la presencia de un falso atacante. Solo mejoró el conjunto coruñés con la entrada de Martín Ochoa. El canterano aportó todo eso que pedía a gritos el equipo. Lo reconoció Imanol Idiakez al término del encuentro. Sus poco más de veinte minutos dejaron al espectador con la boca seca y ganas de más. El Dépor necesitó los movimientos de Martín Ochoa desde el primer segundo. Su alma representa gol y, a día de hoy, escasea.