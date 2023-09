El Fuenlabrada no venderá entradas a los aficionados del Deportivo de la Coruña para el partido de este fin de semana. El club madrileño no abrirá la grada visitante de su estadio para el encuentro que disputará contra el Deportivo el domingo (12.00 horas). Las obras de ampliación que se desarrollan en el estadio Fernando Torres impedirán por segundo año consecutivo que la afición blanquiazul esté representada en Fuenlabrada. Las numerosas peñas deportivistas existentes en la Comunidad de Madrid se quedarán así sin poder presenciar el encuentro al no haber entradas disponibles a la venta.

El curso pasado, en el que los dos equipos se reencontraron tras el conocido como caso Fuenlabrada, ya ocurrió lo mismo debido a los trabajos que el club madrileño está ejecutando para ampliar el estadio en el que juega.