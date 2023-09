Un ‘9’ como terapia para el Deportivo

El regreso de Lucas Pérez alivia en gran medida los problemas ofensivos del Dépor que quedaron patentes ante el Cornellà, pero parte de esos males siguen subyacentes ante la duda de si el coruñés jugará o no acompañado de un nueve en Fuenlabrada o lo hará en solitario, lo que le obliga a asumir algunas funciones que no son las habituales en él en los últimos tiempos. Ya le ocurrió la temporada pasada: el equipo debe crear un ecosistema de ataque en torno al coruñés con la peculiaridad de que muchas veces ejerce de nueve y medio. La baja de Iván Barbero agudiza este problema en el que trabaja Imanol Idiakez, quien medita darle la alternativa a Martín Ochoa en el once, como hace algunas semanas hizo con David Mella.

El siguiente paso para el Deportivo: atar a las perlas de Abegondo “El Dépor necesita un delantero de área, que no de referencia, que no es lo mismo”, opina y puntualiza el entrenador José Ángel Salgado. “Al equipo le viene bien un futbolista más de estar que de aparecer y Lucas es un pasador, que participa en el juego y que a veces abandona esa zona”, razona, “y si no tienes a Barbero, lo que más se aproxima a lo que necesita el equipo es Martín Ochoa. “Tiene capacidad para moverse en el área, para hacer ciertos desmarques. Además, si se hizo una apuesta por la cantera y por él, creo que es el indicado para cumplir esa función, al menos hasta enero”, argumenta sobre quien considera el más idóneo para acompañar a Lucas y para realzar sus virtudes. “Es como siempre le ha ido mejor en toda su carrera. En el Alavés, en el Cádiz, en el Elche... Es como se encuentra más cómodo y mayor rendimiento da”, apunta con perspectiva. Martín Ochoa y el valor de atreverse en el Deportivo “Lo ideal sería Barbero, pero si no está, ese futbolista es Martín Ochoa”. El ex entrenador del Deportivo, Luis Rodríguez Vaz, es de los que confía en lo que puede aportar el riojano y en lo que puede mejorar a Lucas acompañándole, pero sobre todo le da muy buenas sensaciones todo lo que sale en los últimos tiempos de Abegondo. Echa de menos a David Mella y Yeremay Hernández y pide no olvidarse de “Diego Gómez”. Vaz no oculta que las cualidades y la “veteranía” de Lucas suman mucho en este Deportivo, pero cree que si Idiakez apuesta por colocarlo como 9, debe hacerse cargo de otras responsabilidades que no son las que asume últimamente. “Lucas juega muy cómodo. Yo creo que a veces hay que exigirle un poquito más. Le gusta jugar con espacios, pero donde se cuecen las habas es adelante y debe estar ahí, porque siempre ha finalizado muy bien. Que se moje y finalice”, pide el técnico. Todo para recomponer un puzle en el que, además de los lesionados, Salva Sevilla, Hugo Rama y Pablo Valcarce están llamados a tener un rol importante. Yeremay y Mella, los otros añorados La construcción del equipo y la baja de Iván Barbero centran las preocupaciones ofensivas del Deportivo, pero detrás de ese paso atrás en ataque que ha dado el equipo, está también una pérdida de potencial por las bajas de dos jugadores de la base que han estado presentes en los planes de Imanol Idiakez, como son Yeremay Hernández y David Mella. Luis Rodríguez Vaz, quien a finales de los años 80 dio la alternativa a futbolistas como Fran y José Ramón, los echa particularmente de menos en los últimos encuentros desde que cayeron ante Lugo y Unionistas. “Es fundamental recuperar a Yeremay. El año pasado jugó cuatro partidos diez minutos... Es un fenómeno. Él y Mella van a dar mucho que hablar. Driblan bien, tienen un gran cambio de ritmo y encaran muy bien la portería”, apunta destacando esa capacidad que tienen para dar profundidad al equipo con diversas herramientas. José Ángel Salgado considera que parte de esas condiciones y de ese impacto que tenían en el equipo están en el haber de Idiakez. “El técnico ha apostado por jugadores de banda puros en este arranque de liga y eso ha sido un acierto. Yeremay es un futbolista de un talento extraordinario. Tiene un gran uno contra uno, me parece diferencial. Esa es quizás la razón de que se le puede echar en falta más que a Lucas”, razona.