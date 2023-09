Paris Adot se estrenó el sábado como titular en el partido contra el Cornellà debido a la lesión de Ximo Navarro. Fue otro empate (1-1) decepcionante para el equipo en su estadio que amplía el irregular arranque de los deportivistas esta temporada.

"No es el inicio de liga que esperábamos ni que deseábamos. Nos está costando. Llevamos tres partidos en casa que no conseguimos ganar y simplemente hay que seguir trabajando. No estamos contentos con los resultados, pero sí con el trabajo y las sensaciones. Hemos hecho buenos partidos, lo venimos diciendo, pero sabemos la responsabilidad que tenemos y hay que seguir trabajando y mejorando para que lleguen los resultados. No es el comienzo deseado, pero creo que el equipo está trabajando bien para que lleguen esos resultados", reflexionó el defensa.

Paris Adot también se refirió a las razones detrás de este irregular arranque del equipo. "Algunas veces sale, otras no… ha habido partidos en los que no estuvimos acertados, en el segundo partido, condicionó la expulsión, que estuvimos una hora con uno menos… el otro día conseguimos adelantarnos en la primera parte, parecía que el partido estaba controlado, tuvimos dos o tres para meter el segundo… pero es fútbol, en cualquier momento pueden hacer gol, fue un saque de banda que se queda el rebote y se complica el partido", razonó.