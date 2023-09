Cris Martínez: “Nos faltó un detalle para ascender y estar hablando hoy de otra cosa”

Cris Martínez (Astorga, 1993) cumple su octava temporada en el Deportivo Abanca convertida en la única jugadora de la plantilla original de 2016 que ha militado de manera ininterrumpida en el equipo desde entonces. La capitana aún lamenta el doloroso final del curso pasado, en el que el ascenso se quedó a un gol en Abegondo, pero confía en que la de este año será la intentona final para regresar a la máxima categoría

Su octava temporada ya en el club, ¿se lo imaginó cuando le llamaron María Perdiguero y Elvira García en el verano de 2016 camino de A Coruña para hacer las pruebas en el recién fundado Dépor Abanca?

Ya queda lejos (ríe). Para nada me lo imaginaba, la verdad que no. Estoy muy contenta aquí y he sido muy feliz, eso es lo que importa.

Parece que habla ya en pasado, como si fuera a ser el último...

No, no, no (ríe). No lo sé. Todo depende también de lo que pase este año, que ojalá ascendamos y que no sea el último.

¿Sabe cuántas temporadas jugó Álex Bergantiños en el primer equipo?

No, y eso que lo han dicho ahora, pero no lo sé.

Once y usted va por la octava...

Aún me quedan para pillarlo.

Es diferente, porque él empezó desde categorías inferiores, pero usted es ya la única superviviente de la plantilla original de 2016 que ha militado todas las temporadas en el equipo desde su fundación. ¿Se ve un poco también como un referente?

Sí me veo ahora mismo, porque al final el equipo femenino lleva poco tiempo y supongo que se tardará en que llegue alguien que juegue tantos años como lo he hecho yo en el Dépor. Ojalá pueda seguir disfrutando unos años más.

¿Por usted no sería no?

No. Siempre digo que he sido y soy muy feliz aquí. Mis planes son seguir y ascender este año porque a la tercera tiene que ir la vencida.

¿Dolió mucho el ascenso frustrado de la temporada pasada?

Fue duro. Teníamos buen equipo y lo habíamos hecho bien durante toda la temporada. Al final se decidió por pequeños detalles. Fue duro, pero lo disfrutas de otra manera porque al final hicimos un buen papel. Si lo miras desde otra perspectiva no es fácil conseguir lo que conseguimos.

¿Le costó asimilarlo?

Había sido una temporada muy larga, te vas a descansar y a desconectar, y es ahora, cuando vuelves, cuando te das cuenta de lo que perdimos.

¿Es otro nuevo comienzo?

Sí, pero cuesta. Ves lo lejos que está mayo y todo se ve muy a largo plazo. Poco a poco empezamos otra vez, por ahora ya llevamos dos victorias.

La plantilla no ha cambiado mucho, la apuesta es mantener el bloque de jugadoras de la temporada pasada...

Sí, se han reforzado carencias que había el año pasado, pero el bloque sigue con la misma ilusión.

¿Ya ha asumido su papel de veterana?

Sí. La gente me conoce e intento transmitirles lo importante que es empezar bien y que hemos vivido momentos complicados. Intento ayudarlas y aconsejarlas en lo que pueda.

Será la tercera intentona por el ascenso, ¿ha aumentado la exigencia?

Sí. Los clubes cada vez invierten más, se ha reducido el número de equipos en la liga... Cada vez hay menos equipos a los que les tienes que ganar por obligación y eso se nota. Metería a muchos en el saco para pelear por el play off, no te puedes fiar porque cualquiera te puede quitar puntos.

Dos partidos, dos victorias y las dos sobre la bocina...

Te da un subidón enorme y te mantiene alerta porque no va a ser fácil ganar los partidos. Acabamos de empezar y un recién ascendido como el Europa ya te pone en complicaciones. Cualquiera puede estar ahí arriba y es muy difícil por eso tiene mérito estar como estamos y lo que conseguimos el año pasado a pesar de no ascender.

Aún le da muchas vueltas al año pasado...

Sí, porque está reciente y duele. Confío en que este año ni siquiera juguemos el play off y ascendamos directas.

Tras el descenso en 2021 se propuso quedarse en el Dépor Abanca a pesar de otras ofertas para devolverlo a Primera, ¿ya se hace larga la espera?

Pesa un poco. Hace dos años, cuando jugamos el play out aquel, fue muy complicado, pero lo olvidé y ya está. Lo del año pasado sí que te deja un regustillo amargo. Creo que este año tiene que ser ya.

¿Ya se ha lamentado todo lo que se tenía que lamentar?

Yo me lo quedo dentro. Acabó el partido y no lloré, pero te lo vas llevando. Pasados unos días hablé con Irene [Ferreras] y le dije que había sido una temporada que había disfrutado. Pasó lo que pasó, pero lo hicimos bastante bien.

¿Disfrutó porque la temporada anterior había sido muy complicada?

Sí, y porque considero que lo habíamos hecho bien y que nos faltó un pequeño detalle para ascender y estar hablando de otra cosa hoy. Veníamos de dos años muy malos, primero con el descenso y luego con el play out, por eso lo disfruté.

En el club y en el equipo femenino ha vuelto a haber cambios este verano, ustedes al menos conservan una base...

Sí. Yo llevo muchos años, pero varias jugadoras están en el equipo desde hace dos o tres años. Eso se nota, nos conocemos, nos entendemos... El Deportivo está haciendo una apuesta muy fuerte por el equipo femenino y sé a ciencia cierta que tenemos cosas que no tienen equipos de Primera División.

¿Le consoló al menos un poco la victoria de sus amigas Teresa Abelleira, Misa y Athenea en el Mundial lo del ascenso frustrado?

Es algo de lo que estoy súper orgullosa y de lo que presumiré siempre, de que jugué con ellas y que hicimos un gran año en Primera.

¿Se podría repetir algo como aquel Dépor Abanca de 2019-20?

Ojalá, pero es muy complicado. Que vuelva a coincidir algo así es difícil. Para mí aquello fue muy bonito, Abegondo se llenaba... Yo lo disfrutaba mucho.