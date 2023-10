"Dentro no hay dudas". Idiakez navega entre un inicio de liga no deseado, la fortaleza para no engancharse a las excusas de las lesiones y sanciones y la necesidad de ser sincero con sus aficionados. "Uno busca no poner excusas y a veces obvia realidades y tira piedras contra su tejado. A ver si voy a ser más tonto que los tonto. Salimos de Lugo con un equipo formado y una victoria contundente y no pararon de pasarnos cosas. Tenemos recursos y plantilla y hay que contar las cosas. El proyecto está lanzado, al equipo lo veo con vida. Hay que mejorar un montón de cosas, pero lo que veo me hace ser optimista", relata.

Mella acelera, la enfermería da tregua Ese paso al frente toca darlo para empezar en Fuenlabrada. El técnico está preocupado por el terreno de juego que se encontrará. "Es un campo más estrecho, hasta la jornada anterior estaba lamentable. Si estaba como hace dos semanas.... Ya tenemos mal Riazor y el contexto del domingo es muy malo. Ojalá nos encontremos un jardín, pero.... Hay que saber dónde juegas y qué riesgos tomas. Cuando viene botando (la pelota) como un conejo y facilita presión, creas más inseguridades que superioridades", analiza. Ledicia de persoa.

𝑮𝒓𝒂𝒛𝒂𝒔, 𝒎𝒊́𝒔𝒕𝒆𝒓 💙🤍 pic.twitter.com/EVJ8CqqtRx — RC Deportivo (@RCDeportivo) September 29, 2023 "Siempre escampa después de la tormenta". Idiakez se anima tras las dos últimas semanas horriblilis. Recupera a Lucas, Mella está cerca y Yeremay no muy lejos. " (Mella) está bien físicamente, hay que ver los duelos y los choques. Cuento con él para el domingo. Me transmite que tiene visibilidad y que no está incómodo. Vuelve Lucas tras sanción exagerada, Mella está ahí y Yeremay cerquita. Estamos recuperando gente", argumenta.