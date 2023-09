Todo empezó con una frase robada antes de una rueda de prensa en la que le inquierían a Idiakez ssobre si le podían preguntar en gallego. Unas semanas después fueron unos escolares de Vila de Cruces los que le dedicaron y enviaron unha regueifa (cánticos espontáneos que tradicionalmente buscaban demostrar ingenio y hacer reivindicaciones sociales a través de la sátira) para estimular el deseo que tenía el técnico vasco de aprender la lengua de la que es su nueva ciudad, A Coruña. Todo ese desembocó en una invitación a Abegondo y en un gesto que removió al técnico y que le reafirmaba en lo que ya pensaba. "Ver a adolescentes mandarme una regueifa que es como un bertso en vasco pues me hizo mucha ilusión la verdad, me emocionó", confiesa y se explica. "Cuando vamos a otros lugares y conocemos otras culturas, cuando nos acogen, cuando nos dan trabajo, cuando nos dan de comer, cuando nos tratan tan bien como me tratan a mí en A Coruña, tenemos la obligación de empaparnos de su cultura y de sus costumbres, de sus gentes. Estoy en ello, quiero aprender gallego, porque es justo que yo vaya a un sitio y me empape de la cultura del lugar y que sea capaz de conocer la lengua. Ojalá pueda aprenderla, estoy en ello, me va a costar un poquito, pero...", cuenta.

O Clube da Lingua ‘adestra’ a Idiakez Y promete darle réplica a los jovenes: "Los chavales van a venir a ver el entreno y yo encantado. Me hicieron una regueifa muy bonita. Bertsos no he hecho muchos, pero a ver si les puedo devolver algo", avisa. Ledicia de persoa.

𝑮𝒓𝒂𝒛𝒂𝒔, 𝒎𝒊́𝒔𝒕𝒆𝒓 💙🤍 pic.twitter.com/EVJ8CqqtRx — RC Deportivo (@RCDeportivo) 29 de septiembre de 2023