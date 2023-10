El Dépor, ante un cuello de botella

Cuando el Dépor salió de Lugo victorioso, reafirmado y con un huracán a favor, nunca habría imaginado que tres semanas después las dudas le iba a rodear. Y no tanto por su fútbol, que tampoco ha sido el mejor. Expulsiones, lesiones, falta de acierto en ataque, campos y rivales incómodos... Los primeros pasos del proyecto de Idiakez y Soriano no están siendo firmes, a pesar de que ha generado una ola de unanimidad y de confianza a su alrededor que le ha protegido. Solo lleva siete puntos de quince posibles y está a dos partidos de la cabeza de la tabla. Pero siente respaldo. Todo está en el aire y todos están alerta, eso sí, justo cuando le toca visitar el campo del Fuenlabrada (domingo, 12.00 horas), un equipo de mal recuerdo, nivel justo en esta Primera RFEF y, sobre todo, que le planteará un partido de esos desagradables, desagradables. Idiakez lo comparó con el de Unionistas de hace dos semanas por tipo de equipo y por estado del césped. De todo menos comodidad van a encontrar los coruñeses y lo harán en el peor momento.

Entre los nubarrones, Idiakez aprieta los dientes y derrocha sincera confianza en lo que tiene, mientras recupera efectivos. Ver de nuevo sobre el césped y en una lista a Lucas Pérez y a David Mella son rayos de luz después de semanas complicadas. Tras el intento fallido con Valcarce de falso nueve, el técnico colocará seguro al coruñés en el once. La verdadera decisión, la de calado y la que martillea su cabeza, es cómo rodearlo. Martín Ochoa puede ser un excelente acompañante por tipo de futbolista. Pero hay muchos jugadores de peso que piden paso como Pablo Valcarce o Salva Sevilla. Otros, como Hugo Rama, que ya están es imposible verlos fuera de la formación inicial. Idiakez tiene un puzle por componer que para sí quisieran todos los técnicos de Primera RFEF. Aun así, no será sencillo. Mucha potencia y arsenal que requiere orden y control. La apuesta estará condicionada por un Fuenlabrada que juega directo y que presiona con fuerza arriba, aunque de manera un tanto alocada. El estado del campo impedirá en muchos momentos sacarla jugada desde atrás para lograr superioridades y el equipo coruñés no cuenta el fútbol directo entre sus virtudes. Tendrá que reinventarse y buscar otras vías o alternativas de ataque para lograr una victoria que debería conseguir sí o sí. El Fuenlabrada aspira a salvarse y ha perdido mucho capital humano. Cuenta con bajas importantes, alguna capital, como la de Vigaray en el lateral derecho. Dani Nieto y Fer Ruiz son las amenazas. Hasta puede aparecer el eterno Cristóbal por la mediapunta.

Nada será cómodo para el Dépor en este duelo ante el Fuenlabrada, aunque en realidad nada es sencillo para los coruñeses desde hace unos años cuando se cruza en su camino el equipo madrileño.