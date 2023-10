“Tenemos que ser capaces de competir con lo que nos encontremos”. Al Deportivo le llega otro de esos partidos ásperos de esta temporada en Primera RFEF justo cuando aún no ha recuperado a todos lesionados y cuando no le sobran, precisamente, los puntos. El estado del césped, la necesidad y las bajas añaden dificultad a la visita al Fernando Torres de Fuenlabrada, donde no habrá aficionados del equipo coruñés, pero donde sí le esperarán algunas trampas. El recuerdo del choque ante Unionistas y del escenario del Reina Sofía de Salamanca vuelve a su cabeza. “Los campos son el condicionante más importante (de esta categoría), este es más estrecho que los que hemos jugado, hasta la jornada anterior estaba lamentable. Si está como hace dos semanas.... Ya tenemos mal (el césped) en Riazor y el contexto del domingo es muy malo. Ojalá nos encontremos un jardín, pero.... Hay que saber dónde juegas y qué riesgos tomas. Cuando viene botando (la pelota) como un conejo y facilitas presión, creas más inseguridades que superioridades. Hay una oportunidad para demostrar que sabemos competir en ese tipo de situaciones”, analiza.

Recupera a Lucas Pérez tras ver la roja frente al Teruel en Riazor e Idiakez no oculta que puede jugar con el coruñés y con Martín Ochoa en punta o con solo uno de sus dos delanteros como referencia ofensiva. Todo para buscar alternativas en la salida de balón y para atacar de una forma más directa, aún sin tener a Barbero, su gran especialista en estas lides. Capacidad de supervivencia. “Hay que atacar los espacios, con el balón en movimiento. De eso se trata, de adaptarnos. Si jugamos lejos y con las últimas líneas, debemos ganar caídas y tener buenas posiciones (en las segundas jugadas)”, razona quien avisa que hay que convivir con el hecho de que los rivales ven el duelo ante el Deportivo como “el partido del año”.

Idiakez busca darle seguridad al grupo y reforzar sus fortalezas ante potenciales tempestades. “Dentro no hay dudas”, reafirma un técnico que navega entre un inicio de liga no deseado, la entereza para no engancharse a las coartadas de las lesiones y las sanciones, y la necesidad de ser sincero con sus aficionados en la comunicación diaria. “Uno busca no poner excusas y a veces obvia realidades y tira piedras contra su tejado. A ver si voy a ser más tonto que los tontos. Salimos de Lugo con un equipo formado y una victoria contundente y no pararon de pasarnos cosas. Tenemos recursos y plantilla, sí, y hay que contar las cosas. El proyecto está lanzado, al equipo lo veo con vida. Hay que mejorar un montón de cosas, pero lo que veo me hace ser optimista. Si alguien se pone nervioso, no vamos a ser nosotros”, avisa el entrenador.

Una luz entre nubarrones

“Siempre escampa después de la tormenta”. El técnico, eso sí, se anima tras las dos últimas semanas horribilis. Ve rayos de luz en la Ciudad Deportiva de Abegondo. Recupera a Lucas Pérez, Mella está cerca de volver y Yeremay Hernández no muy lejos. “(Mella) está bien físicamente, hay que ver en los duelos y en los choques (con la máscara). Cuento con él para el domingo. Me transmite que tiene visibilidad y que no está incómodo llevándola. Vuelve Lucas tras una sanción exagerada, lo perdimos más de dos partidos, y Yeremay está cerquita. Estamos recuperando gente”, argumenta ilusionado y aliviado, aunque también alerta por lo que le espera este domingo en Fuenlabrada.

“Quiero aprender gallego, estoy en ello” Todo empezó con una frase robada antes de una rueda de prensa en la que le inquerían a Imanol Idiakez sobre si le podían hacer preguntas en gallego. Unas semanas después fueron unos escolares del IES Marco do Camballón de la localidad pontevedresa de Vila de Cruces los que le dedicaron y enviaron una regueifa (cántico espontáneo que tradicionalmente buscaba demostrar ingenio y hacer reivindicaciones sociales a través de la sátira) para estimular el deseo que tenía el técnico vasco de aprender la lengua de la que es su nueva ciudad, A Coruña. Todo desembocó en una invitación a los jóvenes a visitar Abegondo y en un gesto que removió al técnico y que le reafirmó en lo que ya pensaba. “Ver a adolescentes mandarme una regueifa que es como un bertso en vasco, pues me hizo mucha ilusión la verdad, me emocionó”, confiesa y se explica el ex de Leganés y Zaragoza. “Cuando vamos a otros lugares y conocemos otras culturas, cuando nos acogen, cuando nos dan trabajo, cuando nos dan de comer, cuando nos tratan tan bien como me tratan a mí ahora en A Coruña, tenemos la obligación de empaparnos de su cultura y de sus costumbres, de sus gentes. Estoy en ello, quiero aprender gallego, porque es justo que yo vaya a un sitio y me empape de la cultura del lugar y que sea capaz de conocer la lengua. Ojalá pueda aprenderla. Estoy en ello, me va a costar un poquito, pero...”, cuenta el máximo responsable técnico. Y promete dar réplica a los jóvenes cuando se acerquen de visita por la ciudad deportiva coruñesa: “Los chavales van a venir a ver el entrenamiento y yo encantado. Me hicieron una regueifa muy bonita. Bertsos no he hecho muchos, pero a ver si les puedo devolver algo”, avisa un Idiakez que se pondrá componer y crear para estar a la altura de la pieza de los escolares de Vila de Cruces.