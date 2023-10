El Deportivo cayó derrotado contra el Fuenlabrada tras un final en el que Sergio Benito anotó dos goles en el descuento y le dio la vuelta al marcador de manera agónica. El conjunto de Idiakez, que firmó un buen primer tiempo, no sentenció un partido que tenía dominado y acabó pagándolo muy caro.

Es la historia de nunca acabar para el conjunto coruñés. Una pesadilla, un gafe o un gato negro que viaja con el equipo. Pero la realidad es que, otra vez, los coruñeses se quedaron con las manos vacías y la impotencia de perder un encuentro que creía controlado. Tuvo más y mejores ocasiones, oportunidades de sobra para sentenciar, pero la realidad del marcador fue otra. De nuevo, los blanquiazules se quedaron sin puntos. Un final desastroso para una película repetida.

El Deportivo demostró sus ganas de resarcirse tras la última decepción en Riazor y firmó un arranque frenético en el Fernando Torres. Seguramente, los mejores 15 minutos en lo que va de temporada para los pupilos de Imanol Idiakez. Intensos, precisos, voraces y hambrientos. Impulsados por el ímpetu de un Lucas Pérez que volvía a la titularidad tras dos partidos apartado por sanción.

Con una presión muy alta sobre los centrocampistas rivales, el Dépor se hizo con el mando y a los dos minutos el delantero de Monelos perdonó la primera ocasión. Era la advertencia del maremoto que se sumía sobre los hombres de Carlos Martínez. Los locales pagaron su valentía y en un contragolpe Lucas, tras driblar al portero, no pudo definir. Minutos después, Lama rozó la expulsión cuando el propio ariete coruñés le ganó la partida en un balón largo. El defensa kiriko frenó con un tirón de cuello cuando Lucas ya le había ganado la posición y se iba solo contra el guardameta. Alemán Pérez perdonó la roja y le mostró la amarilla. Fue el propio atacante deportivista el ejecutor de una falta que terminó en el saque de esquina del primer tanto. Hugo Rama colgó un centro al segundo palo que Villares reintrodujo en la maraña de jugadores. Ahí, Valcarce, que venía de hacer un buen giro en el primer palo, apareció libre de marca para empujarla.

No se quedó ahí un Deportivo insaciable en el comienzo. Davo, de nuevo más impreciso que sus compañeros, tuvo un claro mano a mano tras un robo alto de Valcarce y un pase de Lucas que le habilitaba ante Belman. Se durmió el de Luarca. Probó un disparo de zurda que el portero local consiguió adivinar. En un cuarto de hora el Dépor pudo anotar varios goles, pero la efusividad dio paso a un ritmo más relajado y a un Fuenlabrada que poco a poco se desquitó de la presión visitante. También perdió intensidad el cuadro de Idiakez, en línea descendente con el paso de los minutos. No bajó las líneas, pero centró sus esfuerzos en otras parcelas y no en los primeros metros.

El descanso dejó dos cambios y un claro mensaje de Imanol Idiakez. Balenziaga, con molestias en los abductores de la pierna izquierda, aguantó hasta el final, pero terminó cediendo su sitio a Dani Barcia. Junto al canterano recién renovado hasta 2026 estaba listo David Mella. Máscara ajustada para hacer su regreso y para suplir a Davo, impreciso y poco conectado al equipo.

Se le multiplicaron los problemas a Idiakez en el inicio de la segunda mitad. Pablo Martínez tuvo que ser sustituido por Jaime. A la vez, Carlos Martínez introdujo un triple cambio que pronto dio frutos ante la falta de intensidad coruñesa. El Dépor arrancó mucho peor, manteniendo la inercia negativa del primer tiempo y resucitando al Fuenlabrada.

El partido se descontroló e Idiakez trató de ponerle remedio con Salva Sevilla, pero las ocasiones se sucedieron. Primero David Mella se quedó cerquita de ampliar la ventaja con un mano a mano que sacó Belman. Poco después, hasta dos llegadas del Fuenlabrada que metían el miedo en el cuerpo a los blanquiazules. También a la pequeña grada visitante improvisada que formaron un buen puñado de aficionados deportivistas desde el aparcamiento del Fernando Torres, donde seguían desde una esquina todo lo que sucedía.

Consiguió, ya con tres centrocampistas, mejorar e incluso Lucas Pérez pudo anotar el segundo tras una buena arrancada de Villares. No sentenció el Dépor, al que le tocó vivir un final agónico que se cerró de la peor forma posible. Había sobrevivido bien hasta el momento, pero tras un centro pasado que Diego Gómez volvió a introducir en el área, Sergio Benito cabeceó a placer y puso el 1-1. Quedaba la peor parte.

Con el tiempo justo para una última ocasión, a los visitantes les volvió a faltar acierto. A los coruñeses les ha mirado de frente un tuerto. En el intento de volver a ponerse por delante, los pupilos de Idiakez se fueron con todo arriba. Con tanto que el Fuenlabrada consiguió en un último contragolpe darle la vuelta al marcador y poner el Fernando Torres patas arriba. Sergio Benito se escapó en velocidad de quienes le perseguían. Casi de manera telegrafiada, la jugada se intuía desde su comienzo. Aquello iba a acabar en gol. Y así fue. Una carrera no frenada y un mano a mano que supuso el 2-1 final. En cuestión de dos minutos dos goles que tiraban por la borda el trabajo realizado.

El Dépor cayó en Fuenlabrada de la peor forma posible. Con el orgullo tocado y, ahora sí, una urgencia que se traslada a la clasificación. Siete puntos y una victoria en seis partidos. Números tétricos. El Nàstic, mientras tanto, a nueve, en lo alto de la tabla. El fútbol sigue dando la espalda al equipo de Idiakez.