Hace año y medio Miguel Llorente, entrenador del Dépor Abanca, fue apartado de manera provisional para abrirle una investigación tras una denuncia y posteriormente fue restituido en su cargo. Fruto de lo ocurrido, su segunda, Ana González, presentó su dimisión y en el medio digital Relevo ha querido dar su versión de los hechos. “Tenía actitudes que a mí no me gustaban”, avanza. “Hacía referencia de forma despectiva a la discapacidad de Eva, que tiene un problema auditivo. También hacía comentarios sobre mi dislexia”, apunta antes de describir el ambiente que se vivía en aquel vestuario. “Era una tensión constante por no cometer un error, no decir una palabra que estuviera mal dicha. La actitud de él era de superioridad, intentaba que el grupo de jugadoras no se rebelase. Entonces, te hacía sentir inferior con sus comentarios”, relata la exentrenadora, quien dice que “tenía ataques de ansiedad porque no dormía”.

González explica cómo recibió la resolución de la investigación del club. “ Yo ya sabía que aquello no iba a llegar a buen puerto y cuando salió la resolución, nadie me dijo nada. Me reí”. El Deportivo, por su parte, defiende que en las indagaciones se siguieron todos los protocolos establecidos. Ninguno de los protagonistas de los hechos relatados continúa en la entidad. La exguardameta relata cómo cambió su vida tras lo vivido y tras dejar el Dépor. “Por miedo, por ansiedad, por angustia, me encerré en mi casa durante dos meses. Estuve dos meses en casa, tenía ataques de ansiedad varias veces al día. Mi día era dormir, levantarme y ponerme la tele. Tenía que tener todas las persianas bajadas hasta abajo del todo para que la gente no me viera desde la calle. No podía coger el coche, no podía ir al supermercado. Tenía miedo de salir de casa. Si salía, tenía que salir con alguien. Tenía miedo de que él viniera y me recriminara todo lo que estaba sucediendo. Sobre todo, que me recriminara que le había jodido la vida”, cuenta.