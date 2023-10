Oltra: “El Dépor cogerá velocidad de crucero”

Hablar de José Luis Oltra es evocar un pasado que, hace una década, sonaba más armónico para el Deportivo. Quizá, uno de los últimos técnicos que hizo sonreír a la afición blanquiazul. Uno de los entrenadores que, tras más de diez años, dejó una huella imborrable y difícil de igualar. Aquel equipo de la 2011-12, prácticamente intocable, que logró un récord de 91 puntos en Segunda División, también tuvo sus dificultades en un arranque dubitativo que hizo pasar al equipo más de diez jornadas fuera de la promoción de ascenso. Ahora, con alguna arruga más, sigue la actualidad del club desde la lejanía, pendiente de todo lo que sucede desde el AEK Larnaca, al que precisamente llegó sustituyendo a Imanol Idiakez, a quien pidió consejo y ahora puede aportar su experiencia.

Ha pasado el tiempo, pero José Luis Oltra recuerda perfectamente aquella etapa, con cariño y orgullo, e incluso detalles de los momentos más difíciles. Su Dépor, de récord, tampoco tuvo un arranque idílico. Hasta la jornada 13 el equipo no entró en el play off de ascenso. Precisamente, tras ganar un partido al Celta. “A mí me sorprendieron por la rivalidad”, recuerda sobre o noso derbi, del que destaca “la intensidad, la grandeza y la pasión con la que se vive”. Ganó dos y empató uno. Los primeros, además, estuvieron marcados por la épica de los goles de Lassad en Riazor (2-1) y Borja Fernández en Balaídos (2-3).

Sin embargo, lo de este domingo, frente al Celta B, no lo considera ni parecido: “Para mí el derbi es Dépor-Celta, no ante el filial. Yo creo que la gente no lo vive igual”. De aquellos duelos de máxima intensidad, en especial, recuerda aquel gol de cabeza como visitante que cambió el sino del encuentro. “No llego ni A Coruña, la gente me va a matar”, rememora sobre lo que pensó durante el envite y después del cambio de Valerón por Borja y el 2-2. Sin embargo, el equipo no se rindió y encontró el gol: “Fue la apoteosis, algo espectacular”.

El día a día del Deportivo ha cambiado mucho desde entonces. Ahora, en la tercera categoría nacional, es a Imanol Idiakez a quien le toca asumir el reto por devolver al equipo a la élite. Sin embargo, no ha sido el comienzo esperado, aunque Oltra cree que es importante tener paciencia en el proceso: “Muchas veces es mejor que estas circunstancias adversas pasen todas seguidas porque luego seguro que va a coger velocidad de crucero y va a ser el equipo que es, el más importante de la categoría”, explica sobre un comienzo de curso marcado por las lesiones y la mala fortuna.

El extécnico deportivista destaca a Imanol Idiakez, de quien dice que es una “persona extraordinaria”, con quien habló antes de firmar por el AEK Larnaca y al que le guarda “un cariño personal”. Sobre el actual entrenador, considera que lo ideal de cara al futuro será no apresurarse y dejar trabajar: “Yo siempre digo que en aquel momento se tuvo paciencia y las cosas salieron bien, ahora se puede tener esa pausa”.

“Imanol es una persona extraordinaria”

Oltra pasó 64 partidos en el banquillo del Dépor. Un tiempo en el que nació un cariño particular por la hinchada, a la que ve y admira desde la distancia por todo lo que logra. Cree que, para conseguir el ascenso, la comunión es “lo principal”. En A Coruña existe la suerte de tener una afición que le “chifla” y a la que “hay que ponerle un monumento” por seguir ahí en los peores momentos: “Cuando peor está la situación, más se vuelca, más anima, más va a renovar el compromiso con el club”.

El Deportivo ha tenido un arranque de temporada complicado, con tan solo una victoria en las primeras seis jornadas. Es el fiel reflejo de una competición que no espera por nadie y en la que no hay concesiones. De hecho, Oltra tiene claro que “el escudo” o tener “una buena plantilla” y a “la mejor afición” no da puntos, aunque “muchas veces suma”. Eso sí, no es suficiente ante rivales “hipermotivados” cada vez que tienen que medirse a los herculinos.

“Hay jugadores muy importantes, muy por encima de la categoría en algunos casos, y ahora se trata de adaptarlos y tener esas dosis de fortuna”

No obstante, conoce a la perfección el mercado en el que se ha manejado el conjunto coruñés y los nombres propios de la plantilla. Oltra cree que se ha creado un equipo con grandes posibilidades al que se le suma “un entrenador que trabaja muy bien”. Aunque la coctelera, además de ingredientes, necesita reposo. “Hay jugadores muy importantes, muy por encima de la categoría en algunos casos, y ahora se trata de adaptarlos y tener esas dosis de fortuna”, reflexiona.

En unos meses se cumplirán doce años del récord de aquel Deportivo que contaba con una columna vertebral importante. Nombres que todos recuerdan, como Dani Aranzubia, Colotto, Manuel Pablo, Álex Bergantiños o Andrés Guardado. Sin embargo, quien en su día manejó aquel vestuario, destaca, por encima de las individualidades, las posibilidades que ofrecía el elenco desde el banquillo. “Yo digo que los futbolistas te ganan partidos y las plantillas te ganan campeonatos”, recuerda sobre un vestuario que cita de carrerilla y memoria. Aunque, en su caso, tuvo la suerte de que les “respetaron mucho las lesiones”.

José Luis Oltra emprendió un viaje individual en Chipre con cierto vértigo por la barrera cultural. Un año después, se defiende mejor en inglés, aunque sigue echando de menos a la familia. “Lo que peor llevo es estar solo”, comenta. Aunque allí ha coincidido con un viejo conocido del deportivismo: Bruno Gama. “Es un fenómeno, un jugador distinto”, resalta. El luso, a sus 34 años, ha vuelto tras una lesión importante y es una pieza clave en el vestuario por su veteranía. Juntos lograron uno de los últimos grandes éxitos recientes del Deportivo. Ahora, en un intercambio de postales, cede el testigo a Imanol Idiakez, un “muy buen entrenador”.