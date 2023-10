Lucas Pérez apaga las posibles alarmas en el Deportivo en torno a la figura de Imanol Idiakez y a un inicio de temporada dubitativo en el conjunto blanquiazul. Con siete de 18 puntos posibles, no es el arranque esperado, pero el ariete de Monelos espera poder revertir la situación en las próximas semanas, empezando por el primer encuentro ante el Celta B. Un duelo que no hay "otra manera" de afrontarlo. Queda a un lado la rivalidad máxima con el primer equipo vigués porque, explica, tiene "asumido" que el equipo está en Primera RFEF. "En los moemntos más difíciles es cuando más me gusta estar. Es un reto personal y profesional. Lo afrontamos con la mayor exigencia del mundo. Un equipo que nos va a poner las cosas difíciles. Para los chicos del Celta es una oportunidad para mostrarse", explicó Lucas sobre el partido trampa ante el Celta.

El capitán blanquiazul habló de la figura de Imanol Idiakez. Ve al técnico vasco "muy tranquilo" y trabajando con normalidad para conseguir todos juntos el objetvo. “Prefiero no hablar del míster porque no concibo otro Deportivo si no es con Imanol. El día a día es muy bueno, es magnífico, sabemos lo que nos enseña. No imagino otra cosa que no sea estar con él hasta final de temporada que logremos el ascenso”. De hecho, destaca de Idiakez que nada ha cambiado en él después de estas jornadas. Está "igual que desde el primer momento que llegó" y mantiene su forma de ser. "Es cercano y le gusta hablar con el jugador para ver cómo está. Yo lo veo tranquilo. Hay que estarlo", remarcó. Lucas también ve a un vestuario con ganas de resarcirse pero en la misma tónica que el entrenador. "Yo al vestuario lo veo tranquilo. Veníamos en el bus hablándolo, sabemos que habrá mucha expectativa (ante el Celta B). Va a haber muchas emociones y lo vuelvo a repetir. Estos partidos ya los he vivido. Confiar en nuestro fútbol como lo estmaos haciendo. Creo que el domingo al finalizar será una alegría para todos y tendremos una perspectiva distinta". El delantero coruñés habló del orgullo de la plantilla tras la derrota. Cree que el equipo ha sido superior en todos los enceuntros y los resultados se acabarán dando: "El Deportivo ha demostrado muchas cosas más que otros equipos para llevarse los puntos. No se nos da la situación. Nosotros estamos tranquilos, hay mucha gente aquí con experiencia que sabe que esto es racha, son momentos y hay que seguir esforzándose".