La SD Compostela será una buena piedra de toque para el Fabril (Sábado, 17.00) después de dos victorias consecutivas que aúpan a los pupilos de Óscar Gilsanz a la zona media de la tabla. La goleada en Oviedo ante el Covadonga ha aumentado la confianza del filial, que suma diez puntos tras un buen arranque liguero impulsado por los últimos resultados.

El cuadro filial regresa a Abegondo para medirse a uno de los equipos más importantes de la categoría. El propio técnico betanceiro ya advirtió de las dificultades que entrañaría el encuentro pese a que el equipo compostelano no ha tenido un buen arranque de curso. Dos derrotas por la mínima ante Zamora y Ourense CF merman y sitúa a los del Vero Boquete en la décima posición, con tres puntos por debajo de los fabrilistas. No obstante y como indicó Gilsanz, ambos fueron duelos que se podrían haber decantado perfectamente para cualquiera de las dos partes y no quiere confianzas.

Para el espectador que acuda a Abegondo será un encuentro muy atractivo, con dos equipos que intentarán adueñarse del balón y mandar en la posesión. Un contexto muy diferente a los últimos dos duelos para el Fabril ante Arandina y Covadonga en el que sí pudo tener un mayor dominio e imponer su plan. Una de las claves estará en saber medir la velocidad del juego, pues Gilsanz explicó que el ritmo alto en ocasiones puede venir mal a sus pupilos y generar desorden. Ese caos puede venir bien a la SD Compostela, con jugadores técnicos y rápidos, como Parapar, que aprovecharán cualquier resquicio en la defensa loca. Diego Gómez es el hombre a vigilar en los locales.

El Fabril tiene varias novedades en su convocatoria para un envite de altura. Óscar Gilsanz no podrá contar con Ángel Puerto después de que el zaguero sufriese un esguince de tobillo en un entrenamiento con el primer equipo. En su lugar, el recién llegado Fernando Somolinos, que ya ha tenido minutos, apunta a ser la pareja de Marotías, central zurdo asentado en el once. Tampoco estarán Jairo y Rubén López, goleador la pasada jornada, se quedan fuera de la citación anunciada por el propio Fabril. Ambos trabajaron en dinámica del primer equipo y presumiblemente estarán a las órdenes de Idiakez el domingo, salvo que en el último entrenamiento del sábado el técnico vasco cambie de plan. Hay margen para que uno de los dos termine entrando. Hugo Ríos, cancerbero titular las dos primeras jornadas, regresa tras lesión.