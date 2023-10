Imanol Idiakez sabe que el comienzo de temporada del Deportivo no ha sido esperado, pero de ahí a que aparezcan dudas sobre su continuidad le parece que media un abismo. Por muchas cuestiones, pero principalmente por el accidentado arranque de curso del equipo debido a la plaga de bajas que ha experimentado y las controvertidas actuaciones arbitrales que ha soportado en varias jornadas. Por eso Idiakez no entiende que su figura esté cuestionada antes de recibir el domingo al Celta Fortuna en Riazor en la séptima jornada del campeonato. “El que a estas alturas debata la figura del entrenador que se haga responsable”, manifestó esta mañana en Abegondo. “Si pretendemos que el Dépor vuelva a tener tres entrenadores como el año pasado, no le hacemos un favor al Dépor”, añadió.

Lucas Pérez: "No concibo otro Deportivo si no es con Imanol" Idiakez insistió en que no existe ningún tipo de "debate" alrededor de su puesto, a pesar de que reconoció que los resultados no son los deseados en este tramo inicial de la temporada. "Aquí dentro no hay debate, esto es un proyecto y sabemos que el objetivo es en junio", afirmó. El entrenador deportivista insistió mucho en que el partido del domingo suponga un "punto de inflexión" después de varias decepciones, la última el fin de semana pasado en Fuenlabrada. Pablo Valcarce: "Si llevamos una victoria es por algo" "Después de perder siempre tienes ganas de que llegue el partido. A nivel de puntos sabemos que no estamos donde queremos. Con muchas ganas de conseguir la primera victoria en casa, que sería un punto de inflexión para nosotros", reflexionó. El técnico subrayó que han sido autocríticos, especialmente tras lo ocurrido en Fuenlabrada, para corregir el rumbo. "La mayor autocrítica es que dejamos a jugar. Eso es un error grave. Nosotros somos buenos si tenemos el balón. No queremos bajarnos de ahí", manifestó.