La entrenadora del Deportivo Abanca, Irene Ferreras, se ha posicionado sobre las denuncias públicas formuladas esta semana por Ana González, la que fuera segunda entrenadora del conjunto femenino, contra Miguel Llorente, técnico con el que coincidió en el club durante la temporada 2021-22. “No me escondo en este tipo de cosas. Es muy desagradable que se viva una situación así dentro de cualquier contexto laboral. Yo no estuve y me falta información, la experiencia de primera mano, pero una vez lees y escuchas el testimonio, empatizo con Ana González. Desde aquí le quiero reconocer la valentía que ha tenido de hablar”, manifestó Ferreras sobre las revelaciones de Ana González.

La que fuera ayudante de Miguel Llorente denunció esta semana en el medio digital Relevo el trato que recibió por su parte. “Es desagradable que haya tenido que vivir una situación así, mi posición es de rechazo absoluto. Me parece inaceptable que se llegue a ese extremo. Hay que darle una vuelta a qué tipo de actuaciones y protocolos se realizan cuando ocurre esto para estar más respaldadas y resolver las situaciones cuando suceden. Todos estamos muy sensibilizados con el tema. Como persona, al escuchar su testimonio, entiendo que a veces no sabes donde está la línea de lo que es aceptable y lo que no y te das cuenta con el tiempo”, reflexionó Irene Ferreras. El Dépor lamenta "profundamente que cualquier persona pudiese sentir tratada de forma inadecuada" tras el caso Ana González La entrenadora del Dépor Abanca también quiso dejar claro el trato recibido desde que aterrizó en el club. “Desde que llego al Dépor el trato por parte del club ha sido excelente. Es uno de los clubs que realmente yo he sentido una apuesta por la sección femenina”, indicó. Visita del Madrid CFF B El Deportivo Abanca recibirá al filial del Madrid CFF en la ciudad deportiva (12.00 horas) en busca de mantener su racha de victorias. Las blanquiazules encabezan la clasificación con pleno de triunfos.