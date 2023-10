El equipo cambió mucho, hasta cinco cambios, y a mí me parecía que no estaba jugando mal, aunque es verdad que los resultados se resistían. Hasta el domingo había una idea futbolística bien marcada, pero contra el Celta Fortuna se vio demasiado afectado por esos cambios. Fue el primer partido en el que el Deportivo no jugó bien y transmitió sensación de inconsistencia, cuando hasta el momento mostraba fortaleza, aunque faltaran los resultados. El domingo la perdió y eso puede provocar que salten un poco las alarmas.

El Deportivo se atascó mucho en encontrar a la gente por delante del balón. Son las típicas situaciones en las que los resultados empiezan a no acompañar, se buscan soluciones y a veces las soluciones no ayudan y te confunden un poco más. Me parece que al equipo le pasó un poco eso, aunque también hay que destacar el trabajo defensivo del Celta Fortuna en las ayudas y para tapar las líneas de pase. Al Deportivo también le ocurre que a veces la línea de cuatro arriba está a la misma altura. Eso provoca que, si no hay diagonales de los hombres de banda, te neutralizas muy fácil y tienes problemas para enlazar con esa gente porque prácticamente se vuelve un uno contra uno y en la anticipación te ganan. Modificar esa altura de los jugadores te puede ayudar a que el doble pivote que utiliza el Deportivo obtenga líneas de pase por delante un poco más cercanas y con más capacidad de poder generar.