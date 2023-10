Ni el peor de los presagios ni ese amigo que anticipa la caída antes de tropezar con la piedra hubiera dibujado un comienzo tan irregular. Tras siete jornadas, el Deportivo suma solo siete puntos. El conjunto de Imanol Idiakez no está cumpliendo las expectativas generadas tras un verano lleno de cambios y fichajes que formaron una plantilla llena de alternativas. Sin embargo, cuanto más se mira el equipo blanquiazul al espejo, más imperfecciones se encuentra. Como un adolescente que enfrenta sus dudas, al reflejo del Dépor le han crecido las grietas y los complejos. El fútbol, que no espera a nadie, castiga doble y la única cura pasa por volver al principio, al trabajo, para revertir una situación preocupante que analizan tres entrenadores: José Luis Lemos, Manu Sánchez y Luis Rodríguez Vaz.

¿Qué le pasa al Deportivo? El cuadro coruñés iguala los puntos con la zona de descenso y vive una situación complicada que sorprende a aficionados, entrenadores y rivales. Sin embargo, hay patrones que se van repitiendo y en el caso blanquiazul, la mala fortuna inicial en forma de lesiones ha dado paso a otra serie de problemas: los puramente futbolísticos.

Ante el Celta B, la mayor preocupación que relatan los tres técnicos consultados fue la incapacidad del equipo blanquiazul para dominar a través del balón y ejecutar una salida limpia, presumible seña de identidad. El equipo se vio doblegado ante el primer conjunto que planteó una presión alta ordenada. “Si no sales limpio, luego el resto explota. Ese inicio tenía que estar trabajado. No se supo combatir y a partir de ahí se descarriló el equipo”, explica José Luis Lemos. Manu Sánchez añade que en el comienzo de las jugadas “solo hay un plan” definido, que pasa por los dos centrales y José Ángel. Una idea ya previsible y para la que faltan más opciones. “El otro día era muy gráfico, ahí se vieron problemas y falta trabajo”; de hecho, Sánchez cree que en Fuenlabrada también se repitió ante alguna de las presiones locales.

Entre los problemas que ha tenido el Deportivo esta temporada no hay que eludir las lesiones. La baja de Iván Barbero y la ausencia de Yeremay han provocado un problema serio para Idiakez que todavía no tiene respuesta. En la plantilla no hay recambios naturales o, al menos, perfiles que imiten lo que ambos ofrecían. Sin las cualidades del delantero fijando centrales ni la profundidad del canario, el resto de piezas pierden optimización. Lucas es menos Lucas y el equipo ha perdido alternativas exteriores, focalizando su juego por dentro y volviéndose más previsible para el rival. Para Vaz, la baja de Yeremay ha sido grave: “Nunca creí que fuera a afectar tanto”. Lemos, por su parte, cree que en el frente de ataque “lo ideal siempre es la mezcla” entre jugadores que la piden al pie, al espacio, los que fijen y los que se muevan. Y ahí los de Idiakez suman cromos con una idea repetida.

Una de las situaciones denunciada por los tres entrenadores fue la ausencia de Hugo Rama en el once titular. Un jugador que ofrece soluciones distintas en el centro del campo. “Es el mediapunta más dotado”, reflexiona Lemos. Para él, si se decide construir a partir del diez, “hay que buscar esos socios alrededor”. Considera que Idiakez tiene que edificar en torno al de Oroso porque es el mejor jugador para encontrar “esos espacios y esos pases entre líneas”. Manu Sánchez también muestra su preocupación por “el juego interior”, donde cree que tiene que ganar peso Hugo Rama y donde se han perdido muchas de las cualidades que aportaba Iván Barbero de espaldas para liberar a los mediapuntas que le rodean. Vaz, por su parte, pide también al ex del Oviedo, aunque cree que tiene que dejar de querer “hacerlo todo” para estar “en los sitios adecuados”.

Los tres técnicos coinciden en que algunos futbolistas han rendido por debajo de lo esperado, en especial en el frente de ataque. Vaz, más crítico, se ha llevado “una enorme decepción”. Lemos, por su parte, añade que le ha sorprendido la “fragilidad mental del equipo” en un momento de baja presión en la temporada. También reflexiona sobre las distintas caras del equipo, un Dr. Jekyll y Mr. Hyde entre los excelentes quince minutos en Fuenlabarada, la victoria en Lugo o la tétrica primera parte en Riazor contra el Celta B: “Ese síndrome me preocupa. Ahora veo muy difícil encontrar un término medio porque la competición te vicia y el equipo está muy marcado”.

La Ponferradina, próximo rival, será la primera oportunidad para revertir el mal inicio de temporada.

El esquema, a debate

Si en algo concuerdan los tres entrenadores es en la necesidad de que Idiakez refresque la estructura del equipo. Las bajas y los fichajes han moldeado una plantilla que empezó trabajando de manera marcada en torno a un 4-2-3-1 para el que ahora mismo no se tienen todas las piezas a disposición. “Comenzó siendo un bloque muy solvente a nivel defensivo, tenían claro qué hacer para ganar y una estructura muy clara, pero se han quedado sin un plan B”, reflexiona Lemos.

Las dos bajas de Yeremay y Barbero, sumadas al fichaje a última hora de un súper talento como Hugo Rama, obligan a Idiakez a abandonar el origen, a rehacer la idea. Manu Sánchez va más allá y cree que el equipo “pide a gritos un cambio de esquema”. Todo en busca de potenciar a las figuras del equipo, jugadores más interiores que exteriores. Precisamente es por fuera donde ve más problemas debido a los “muchos cambios de pieza” y a que hay jugadores a los que no ve “el nivel” que se les presuponía. El exentrenador del Dépor Abanca incide en encontrar un entorno ideal para Hugo Rama. Lemos, que coincide en el qué pero no en el cómo, pide acercarle a José Ángel. Vaz, de nuevo más crítico, exige más a “los veteranos” porque cree que “no están respondiendo”.

Aquel 4-2-3-1 veraniego y fresco en el que Lucas Pérez era el eje, Yeremay la amenaza al espacio y Barbero la referencia ha podido quedarse caduco ante las nuevas opciones que fueron llegando en las últimas semanas de agosto. Jugadores que reclaman un encaje y un cambio, no de idea, sino de funcionamiento.