El zaguero de Chiclana cree que los silbidos tras la última derrota ante el Celta B terminaron por ser “lo normal”. Un partido que anímicamente ha sido duro y que ha provocado una respuesta en forma de enfado que Jaime Sánchez considera entendible: “Aquí hay mucha afición y muy buena, pero es normal que nos exijan. La gente tiene mucha ilusión en este año, todo el mundo sabe que llevamos varias temporadas en las que teníamos un objetivo que no hemos conseguido y al final es lo normal”. Además, el central añadió que para los jugadores más jóvenes “es difícil” porque “te ve mucha gente y sabes que cuándo va bien es súper bonito y estás en una burbuja”, sin embargo, cuando las cosas van mal, algunos compañeros lo “pueden llevar peor”. Ahí es donde cree que los veteranos, que ya han vivido momentos parecidos, deben “ayudar”.

Jaime habló también de la psicología dentro del deporte. El club cuenta con una persona específica, Jacobo Ceide, quien ya es utilizado por varios jugadores de la primera plantilla. Aunque este no forma parte del staff técnico de Idiakez en el día a día. “Muchos tenemos psicólogo fuera”, explicó el central, aunque cree que otros “quizás no se animan o no le dan importancia”. Para ciertos momentos, lo ve útil y cree que “puede ser bueno”. Él, en su caso, trabaja desde hace varias temporadas con un profesional externo al club.