Brais Abelenda: “El Dépor siempre es peligroso, pero va a venir con ganas de demostrar”

Brais Abelenda (Val do Dubra, 1995) se había convertido en los últimos años en un clásico del fútbol gallego. Pasó por Cerceda, Racing de Ferrol, Compostela y Pontevedra antes de recalar esta temporada en la Ponferradina, rival el domingo del Deportivo (18.00 horas) y de antemano el principal rival de los blanquiazules por el ascenso directo. No se ha ido muy lejos, “a dos horas por la autovía”, para dar un paso adelante en su carrera.

Se hace raro no verle en un equipo gallego después de todos estos años. Era ya un clásico, ¿a usted no se le hace extraño también?

A medida que voy cumpliendo años cada vez me iba considerando más clásico (ríe). La verdad que estuve en casi todos, Racing de Ferrol, Compostela, Pontevedra...

¿Por qué se decide a dar el paso de irse fuera a la Ponferradina?

Es un proyecto bueno. Tenía dos o tres ofertas más, pero como club están trabajando muy bien. Era un pasito más para mí, para seguir creciendo y una oportunidad de llegar al fútbol profesional. Habrá que pelearlo, pero tenía que probarlo.

¿El Dépor no le llamó?

No. De las ofertas que tuve la que me parecía que mejor me venía para seguir progresando como futbolista era la de la Ponferradina. Estoy muy contento aquí.

Ya conocía la categoría con el Compostela y el Pontevedra, pero el de la Ponferradina es un proyecto más ambicioso, con más exigencia, ¿cómo lo lleva?

Bien. En el Compostela estuvimos un año en Tercera que también fue muy exigente porque teníamos que ascender, aunque quizá no tanto como aquí en la Ponferradina. El año del Pontevedra en Segunda RFEF también la había porque al final no dejas de ser el rival a batir y el equipo favorito para ascender. Eso hay que sobrellevarlo.

La temporada pasada del Pontevedra no fue la mejor y acabaron descendiendo, pero consiguió destacar...

Nos costó fuera de casa, sacamos muy pocos puntos. Siempre estuvimos abajo y no conseguimos ninguna dinámica buena. Individualmente no diría que fue una temporada buena, porque al equipo no le sirvió para conseguir los objetivos. Fue decente, digamos.

¿Qué ocurre en Pontevedra, que no consigue asentarse?

Es raro. Supongo que es la exigencia. El Pontevedra estuvo en categorías superiores y siempre tienes esa ambición. Ahora mismo quizás no puedes llegar a esos proyectos anteriores y te toca competir con otras condiciones.

Parece que está hablando del Deportivo...

Van por el mismo estilo. Le pasa a otros equipos también.

Este año al proyecto del Dépor le está costando arrancar, ¿cómo lo ha visto?

Estuve con dos compañeros viendo el partido contra el Celta B en Riazor. Esperemos que no arranque este fin de semana contra nosotros, porque el equipo va a coger confianza y va a sacar más partidos adelante.

¿Le ha sorprendido que el Deportivo haya arrancado de manera tan dubitativa?

Sorprende a todos, sobre todo por la gente que fichó y la plantilla que tiene, pero la competición es dura y cuesta sacar los partidos. Todos los años hace plantillas muy buenas, este año también, porque al final tiene que ascender, y le está costando un poco más empezar. Las dinámicas cuando son malas cuesta cambiarlas, a cualquier equipo, pero tarde o temprano van a salir de esa situación. Todos los rivales compiten vayas donde vayas y contra el Dépor además muchos rivales se le encerrarán atrás y está la motivación extra de jugar contra el Deportivo. Eso cuesta.

¿Les ocurre a ustedes también?

Sí, al partir como favoritos, que eso luego hay que demostrarlo, los equipos tratan de hacerte los partidos un poco más largos, jugar con tu desesperación de querer ganar sí o sí.

Sin embargo sí que han arrancado de manera más convincente a pesar de que son una plantilla prácticamente nueva...

Prácticamente somos todos nuevos menos dos jugadores, pero estamos compitiendo muy bien, encajamos pocos goles y acabamos teniendo ocasiones. Estamos bastante contentos. Al empezar bien la temporada no tienes tanta presión, pero llegarán los baches. Esperemos que sean cortos, que no duren mucho y salir de ellos entre todos.

¿Qué Dépor se esperan dada su situación?

El Dépor siempre va a ser peligroso, pero en estas condiciones van a venir con ganas de querer demostrar que son un equipo para estar arriba. Contra nosotros, que estamos en la zona alta, querrán demostrar también a su afición que pueden ganarnos.

Los partidos entre candidatos suelen ser bastante cerrados, sin muchas concesiones...

Los dos equipos nos vamos a tener mucho respeto, sin cometer errores y sin dar demasiadas facilidades al rival. A lo mejor el Dépor, a medida que pase el partido, le puede pesar la presión de no ir ganando.