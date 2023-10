No ha sido una semana sencilla para Imanol Idiakez tras la derrota ante el Celta B. Un resultado doloroso pero que no cambia la hoja de ruta del técnico donostiarra, que afirma seguir contando con el apoyo de Fernando Soriano tras siete de 21 puntos posibles. "Siento confianza absoluta. El trabajo del equipo en el campo está donde queremos. Tenemos que mejorar la efectividad y estamos convencidos de que cuando mejoremos eso todo el trabajo va a florecer", explicó el técnico donostiarra, convencido de que en Ponferrada será "la primera oportunidad para mejorar".

Idiakez tocó varios nombres propios, entre ellos, Retuerta, quien todavía no ha podido debutar. El entrenador donostiarra cree que es "un joven que está en continua mejora" aunque tiene todavía aspectos en los que tienen que "trabajar". En su lugar jugó Dani Barcia, quien no estuvo acertado tuvo "un partido con dificultades". Sin embargo, recordó una anécdota de Íñigo Martínez y un mal partido del ahora central del Barça para hacer una comparación y defender al canterano. "Los jóvenes tienen que tener días malos. Es el precio a pagar y estamos dispuestos a pagarlo".

También habló de Yeremay Hernández, todavía no disponible para el siguiente partido. No estará el domingo, aunque "va dando pasitos" en una "recuperación con altibajos". Idiakez espera que la semana que viene "pueda decir lo contrario", pero de momento, Peke no podrá jugar.

En una semana en la que se ha hablado mucho del factor psicológico, el entrenador deportivista considera que es un aspecto que manejan y al que prestan especial atención. Forma parte del día a día y considera que es "muy importante". "Hay que trabajar todo, la cabeza y la motivación es parte del trabajo. La figura del psicólogo la respeto, yo tengo mi psicóloga con la que trabajo desde hace años", reconoció.

Él, personalmente, reconoció que le costó comenzar la semana debido al enfado de la derrota y a los problemas personales que vivió: "El principio [semana] con muy mala hostia, además tuve una desgracia familiar y el inicio fue duro. Desde el miércoles con las pilas cargadas e intentando convencer a todo el mundo. Estoy seguro de que el día a día es espectacular. Creo absolutamente en lo que estamos haciendo".

Idiakez llegó esta mañana preparado a la sala de prensa de Abegondo para defender el papel del Deportivo esta temporada. Cree que al equipo le está faltando eficacia "en ambas áreas", pero ha sido superior a la mayoría de rivales: "Hemos sacado datos, porque analizamos el juego y es nuestra obligación. Somos el equipo que más ha tirado de la liga, el que menos ha recibido junto a la Real Sociedad B y Nástic, el equipo con xG (expected goal) más alto de la liga. En común vemos que dominados los partidos, pero en las áreas están siendo más efectivos los rivales que nosotros. El equipo hace muchas cosas bien y tenemos que mejorar".