Pablo Vázquez no se mordió la lengua sobre la actuación arbitral después del empate contra la Ponferradina. El central, autor del tanto de la igualada en el tramo final del partido, fue contundente y aseguró que el gol de la Ponferradina era fuera de juego por “dos metros”. “Estoy enfadado. Hemos sacado un buen punto al final, pero estoy enfadado porque nos meten otra vez un gol en fuera de juego por dos metros”, se quejó el defensa deportivista. “Es un error grosero y nos cuesta puntos. Me fastidia muchísimo porque el trabajo nos lo echan a perder. Es la verdad”, subrayó.

Pablo Vázquez también se refirió a la expulsión de su compañero Pablo Martínez, que condicionó todo el partido. “Es un balón dividido, otra vez sin dudar una roja. Son decisiones que nos están pesando mucho. Hemos hecho un trabajo grandioso. Un empate que al final por lo que ha pasado es bueno”, reflexionó el defensa.

El central afirmó que empate final fue un premio a su trabajo y la resistencia que mostraron durante todo el encuentro. “El fútbol nos ha premiado. Habíamos hecho un gran trabajo”, indicó. Pablo Vázquez marcó además su segundo tanto en una acción de estrategia. “Lucas pone balones que son fáciles de rematar. Cuando he subido a rematar he pensado que la tenía que meter, pero me voy enfadado por el gol que nos hacen”, añadió el defensa.