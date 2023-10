Imanol Idiakez se mostró muy orgulloso del trabajo de sus pupilos después de lograr un punto ante la Ponferradina. La expulsión de Pablo Martínez en el minuto 10 marcó un encuentro en el que el árbitro tuvo un papel protagonista. El técnico vasco no quiso hablar del colegiado y afirmó que no daba crédito a lo que estaba viviendo: “Llevamos ocho jornadas aquí y no me lo estoy creyendo, estamos teniendo muy mala suerte”. Sin embargo, el entrenador deportivista prefiere quedarse con lo positivo, la resiliencia del equipo para sacar un gran resultado: “Muy orgulloso del trabajo del equipo. Un gol en contra, no sé si era fuera de juego, la reacción final, el empate y casi buscando el segundo. Muy orgulloso del equipo y de nuestra afición. Han dado otra lección de cómo han animado”.

El gol de la Ponferradina no debió subir al marcador, pero el donostiarra no quiso darle vueltas a la decisión del juez de línea, que tampoco vio la posición adelantada de Álvaro Vázquez en un mano a mano con Mackay en los minutos finales que pudo suponer el 2-1. Por eso, el ex de la Real Sociedad insistió en quedarse con el trabajo del equipo y prefirió, al ser preguntado, no hablar de justicia: “Cómo vamos a decir justicia, no existe nunca, y menos hoy. Hace justicia al mérito y al trabajo de los jugadores. Jugar con uno menos aquí, que se te adelanten con ese gol... cualquier otro equipo se hubiera rendido y acudido a las quejas y las excusas. Pero ellos han demostrado el orgullo y la personalidad que tienen Estoy convencido de que estamos en el camino”. Idiakez insistió en ese mensaje, la resiliencia y el esfuerzo de todo el vestuario: “Hoy es el segundo día que jugamos con diez mucho rato. El día del Teruel fue la de Lucas y parecía que éramos uno más. Hoy ante un equipo con la entidad de la Ponfe es un trabajo para elogiar. No han tenido mucho. Sobre todo, hemos tenido la sensación de que podíamos hacer un gol. Los jugadores [después del 1-1] me decían que querían ir a por el segundo. Este punto tiene que generar lo que queremos dentro. Hoy hemos dado un paso adelante”. El técnico vasco cree que “el camino es muy largo” y “los objetivos se consiguen en mayo”. No obstante, el esfuerzo de todo el elenco sirve para generar “unos valores, un compromiso y una solidaridad” que llevará al equipo a las cuotas más altas. Es el camino a seguir:“Hemos generado unos valores, un compromiso y una solidaridad que nos va a llevar a donde queremos. Creo que el equipo, si analizamos jornada a jornada, excepto determinados minutos, tiene menos de lo merecido. A pesar de los inconvenientes aquí nadie se cae. Hoy los lesionados y no convocados han venido voluntariamente en el autobús. Aquí dentro se está formando algo a la altura de lo que está ahí fuera”, expresó con orgullo Idiakez. También analizó el primer partido como titular de Martín Ochoa, que tuvo una papeleta muy difícil al jugar con un futbolista menos: “Muy orgulloso. Sale de delantero, que es su posición, y a los diez minutos tiene que ponerse en banda. Le he visto trabajando tan bien que he dicho: nos quedamos como estamos. Muy contento con Martín. Tenemos mucha esperanza de cara al futuro. Hay que destacar también a Villares, fuera de su posición; o a Paris, en izquierda. El rendimiento del equipo es para elogiar”.