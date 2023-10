Adrián Ortolá (Xàbia, 1993) se reencontrará el sábado con el Deportivo. Una temporada en A Coruña —la 2018-19— le bastó para quedarse prendado del club blanquiazul a pesar de que apenas tuvo minutos. El play off contra el Mallorca también le marcó como a todo el deportivismo. El sábado defenderá la portería del Sabadell en un duelo de urgencias para ambos equipos y tras una mala experiencia en el fútbol belga.

Estuvo solo una temporada en el Deportivo, ¿qué recuerdo tiene?

Los recuerdos son espectaculares. No pude jugar, pero para mí fue un año espectacular. Estuve muy a gusto en Coruña y la gente me trató excepcional.

Fue una temporada marcada por el ascenso frustrado en el play off contra el Mallorca...

Sí. Fue un año bonito, pero nos faltó culminarlo. Lo que es el fútbol...

Aquel partido en Son Moix ha marcado el pasado reciente del club...

Para mí fue uno de los peores partidos que pude vivir como profesional. En la ciudad estuve muy a gusto, me sentía muy valorado y tenía mucho sentimiento coruñés. La verdad que a mí ese partido me dejó muy tocado.

¿Qué pasó? Eneko Bóveda dijo en su día que tal y como fue el partido el Mallorca habría marcado todos los goles que necesitara...

Cuando marcaron el primer gol la gente se volvió loca y Son Moix se vino arriba. Parecía que jugaban con 15 jugadores y quizá mentalmente nos vinimos un poco abajo.

¿Qué le hizo sentirse tan identificado con el club a pesar de estar solo un año y no jugar apenas?

Tanto yo como mi familia estábamos encantadísimos con Coruña y con la gente de la ciudad. Lo pasé muy mal porque tenía opción de que si subíamos firmar cuatro años. Entonces pertenecía al Barcelona y sentirte tan valorado pese a no jugar es complicado. Fue un palo muy gordo, estaba como en casa.

¿Se llegó a imaginar que después de aquello el Dépor estaría en esta situación?

No te lo imaginas. De hecho el Mallorca aquella temporada venía de subir de Segunda B y mira al Mallorca hoy en día [en Primera División]. Antes le ganas al Málaga en aquel play off y mira el Málaga ahora [en Primera RFEF]. El fútbol es cada vez más competitivo. Lo importante es no decaer e intentar ascender lo antes posible.

¿Qué le llevó al Sabadell después de ser protagonista en Tenerife y ascender con el Girona?

Cuando subimos con el Girona me salió la opción de irme a Bélgica [al K.M.S.K. Deinze], una decisión que tomé en caliente y no pensé mucho, y que al final no salió bien. Me vendieron un proyecto que no se reflejaba con la realidad. En cuanto salió la opción del Sabadell y de volver a España no lo dudé.

El sábado se encontrarán dos equipos en una situación delicada, ¿cómo lo ve?

No podemos compararnos con el Deportivo por historia ni por presupuesto. Nosotros dentro de la Primera RFEF somos un presupuesto modesto, pero es cierto que no es el sitio donde deberíamos estar.

¿Preferiría que el Deportivo llegara al partido en otra situación, sin tanta necesidad?

Nunca se sabe, cada partido es un mundo. Para los dos es una jornada importante y vital, aunque también sabiendo que quedan tres cuartos de la temporada. Tampoco hay que ofuscarse ni volverse loco, pero sí saber de la necesidad.

¿Se le hace extraño reencontrarse con el Deportivo en esta categoría?

Para nosotros es una motivación jugar contra el Deportivo. Es cierto que es un club que no debería estar en esta categoría. Por afición, por ciudad y por historia debería estar más arriba. Siempre es bonito jugar contra el Dépor y solo hay que ver la plantilla que tiene. Jugadores como Lucas, que hasta el año pasado estaba en Primera División, Balenziaga, Ian Mackay... Tienen jugadores muy por encima de la categoría.

¿Y cómo se explica que con esos jugadores lleve cuatro temporadas en esta categoría?

Es que la categoría es muy complicada. Cualquiera le puede ganar a cualquiera. Nosotros vamos al campo de la Ponferradina y durante 83 vamos ganando, y mira cómo va la Ponfe y la situación en la que estamos. Está todo tan igualado que todo se suele decidir por pequeños detalles.