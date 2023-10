José Ángel reconoció el mal comienzo de temporada del Deportivo, aunque al mismo tiempo destacó que la fortuna no está acompañando al equipo, golpeado por las lesiones y los arbitrajes. “Se están dando un tipo de circunstancias y la moneda siempre cae cruz. Lo único que podemos hacer es seguir trabajando y confiando en lo que hacemos. El otro día vimos que estamos más cerca de conseguir victorias de que no y tenemos que agarrarnos a eso”, afirmó el centrocampista, que recibió el premio Estrella Galicia al mejor jugador del mes de septiembre.

El Deportivo ocupa puestos de descenso antes de visitar el sábado al Sabadell, aunque para José Ángel la clasificación actualmente no es determinante. “Ahora no tiene mucho significado la clasificación. Tenemos que reconocer que no son los puestos en los que debemos estar, pero lo de estar en descenso o no..., esto es un camino largo. Hemos tenido un inicio duro y estamos a tiempo de cambiarlo. En Ponferrada se vio el carácter y la vida que tiene este equipo. Nos aferramos a la idea del entrenador, confiamos plenamente en él, y lo necesario es una victoria para dejar atrás lo negativo. Es fastidiado verse ahí, por supuesto”, dijo.