Hugo Rama elevó el tono crítico hacia los arbitrajes tras un comienzo de liga en el que el Deportivo se siente perjudicado y que obliga al equipo a "callar, apretar y no hacer caso" porque ya saben "lo que hay". El futbolista de Oroso no se cortó y cree que al equipo coruñés los arbitrajes vienen perjudicándole desde hace tiempo. "Yo sabía que esto no viene de ahora, viene de años atrás, porque al final sigues al Dépor y ves cosas que no tienen sentido", explico. Para combatir la desigualdad, explica, darán "el doble" para lograr "cosas positivas" que el equipo ya merece.

El centrocampista comentó la jugada de la expulsión de Pablo Martínez, que sucedió a pocos pasos de su posición: "Una expulsión en el 10’ es rigurosa. Yo estoy al lado y no le da. Un fuera de juego no es interpretativo. El gol puedes tener la excusa, pero el línea está en posición clara. El segundo es mejor no hablar de él".

Preguntado por sus primeras palabras, el exjugador del Oviedo cree que el nombre del Deportivo puede llegar a pesar, aunque espera que eso no termine siendo la causa de los problemas que están sufriendo: "Es que no sé si es eso, pero al final, yo me puedo poner en la piel del árbitro, sabemos que somos el Dépor, el equipo más grande de la categoría. El árbitro puede pensar: tengo dudas, si voy a favor del Dépor me lo van a decir. Pero no tengo ni idea, espero que no sea así"

No obstante, Rama cree que el partido en Ponferrada puede ser un punto de inflexión para la plantilla tras competir hasta el final con diez jugadores: "El equipo dio la cara. Era un partido complicado contra uno de los rivales más fuertes de la categoría. Cuando nos meten el gol estábamos bien, pero incuso ahí sacamos personalidad y coraje para ser protagonistas. Llegó el empate y pudimos hacer más".

El mediapunta también habló de Imanol Idiakez y respaldó la posición del técnico, en quien asegura que "todos" confían. Explica que deben entonar el mea culpa en cuanto a los resultados del equipo porque son "los principales protagonistas" y remarcó su apoyo: "No hay un solo jugador en la plantilla que te pueda decir algo malo. Es una persona de diez. Es el entrenador perfecto".

En esa búsqueda por las soluciones, Rama cree que al Dépor lo que más le está faltando es "gol". Y ahí considera que son varios los jugadores que tienen que dar un paso al frente: "Tenemos que dar un paso más, yo el primero". También habló de su compañero de ataque, Lucas Pérez, que todavía no ha estrenado su cuenta goleadora. Físicamente "está bien" después de no entrenar el miércoles por una contusión en el talón. Del de Monelos, destaca que es "el primero que da la cara y quiere salir de esta situación" y tiene claro que "en cuanto entre el primer [gol] va a tener su racha" porque "es un jugador de otra categoría".