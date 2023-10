Para el CD Covadonga, equipo del Grupo I de la Segunda RFEF, fue una alegría que el bombo le deparase enfrentarse al Dépor, pero antes de llegar a una cita que considera histórica, debe sortear algunos inconvenientes que se le están complicando. El equipo asturiano, radicado en la ciudad de Oviedo, disputa sus duelos en el modesto Álvarez Rabanal. El estadio contó con la negativa de la RFEF para disputar el enfrentamiento. Recientemente, el Fabril jugó allí y es un campo estrecho, de césped artificial y que no cumpliría algunas de las necesidades que la Federación considera indispensables para la realización total del partido.

“Se ha concluido que el campo no reúne los requisitos mínimos y que no es apto para la disputa del partido”, explica el club asturiano tras la visita de los técnicos de la Federación. Desde el primer momento parecía que la idea del club local pasaba por disputar el choque en el Carlos Tartiere, como en su día, ante el Celta de Vigo, realizó en 2020 el Llanera (0-5). Un partido también de primera ronda de la Copa del Rey.

El CD Covadonga asegura que tras solicitarlo ha obtenido “una respuesta negativa” ante la posibilidad de que el duelo se dispute en el Nuevo Tartiere, de titularidad pública. La entidad que ejerce de local explicó a través de la misma carta que trabaja para “encontrar una sede” alternativa, de la que informará en los próximos días. Entonces se conocerá el horario y la manera de acceder a las entradas del choque, previsto para la semana del uno de noviembre.

El encuentro todavía no cuenta con fecha ni horario, aunque ahora la preocupación del equipo asturiano pasa por encontrar una alternativa viable tras no poder realizar el partido en el Álvarez Rabanal y tampoco en el nuevo Carlos Tartiere. A falta de diez días para que llegue la fecha del enfrentamiento, el equipo local apura opciones, pero la realidad es que no hay sede confirmada para el duelo. El encuentro será a partido único y en caso de empate se tendrá que resolver en la tanda de penaltis, sin posibilidad a una segunda vuelta.

La pasada temporada, el Deportivo cayó eliminado en esta misma ronda ante el Guijuelo en un partido en el que Óscar Cano había realizado varias rotaciones. Para Idiakez será también la oportunidad de dar descanso a algunos jugadores y probar a otros futbolistas que todavía no han podido contar con muchos minutos este curso.