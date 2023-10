llegó al Deportivo con 14 años y desde los primeros días destacó por su capacidad goleadora. Anotar se convirtió en su pan de cada día y su primera temporada con el filial, en Tercera RFEF, la completó con 16 tantos y el premio al máximo goleador, pese a estar todavía en edad juvenil. Martín Ochoa (Logroño, 2004) fue titular por primera vez el pasado fin de semana. Un sueño del que no se quiere despertar pero que vive con máxima normalidad, como todo lo que hace. Centrado en el día a día, no piensa más allá que en disfrutar del presente.

Tuvo su primera titularidad el pasado fin de semana, ¿cómo ha llevado estos días?

Como todas. Desde que empezó la pretemporada, pues igual. Ha sido una semana de entrenamientos normal. Intento hacerlo lo mejor posible siempre y luego si puedo jugar encantado.

¿Cómo se entera? ¿Sintió nervios?

Yo me veo en la alineación y lo primero que se me viene a la cabeza es alegría, y también la confianza que tienen en mí ya solo de estar en el Deportivo y estar en el once.

¿Le dice algo Idiakez antes de jugar?

No, pero ya lo dice a todo el grupo en general, que hay que apretar y dar lo mejor, con ganas.

El partido, sin embargo, se tuerce, le tocó hacer mucho trabajo sucio, ¿cómo se vio?

Es fútbol. Todo puede pasar. En el deporte no sabes por dónde puede girar todo y a lo que me tocó, hacerlo lo mejor, y agradecer que pude ser titular, que fue lo importante.

¿Cómo está siendo el principio de temporada para usted? Forma parte de ese grupo de chicos que arranca el verano y que se ha quedado en el primer equipo

Yo ya te digo, entrenar y lo que me digan, a entrenar lo mejor posible para estar lo más arriba posible.

Llegó al club con 14 años, ¿Cómo fue cambiar Logroño por A Coruña?

Al principio me costó, pero dos semanas. Coincidí con muchos chicos del equipo en la residencia. La gente, el entorno, todo estaba muy bien, entonces no tuve ninguna complicación, fueron pasando los años y las etapas y siempre he estado muy contento. En la residencia estuve muy bien los primeros años, luego me tocó marchar de ahí. Cuando eres pequeño tienes que estar en la residencia y estás muy bien, pero ahora también estoy contento.

¿Cómo lleva cocinar?

Lo llevo bien, lo llevo bien (se ríe). Estoy en práctica.

En el vestuario hay varias figuras veteranas, como Lucas o Balenziaga, ¿hay algún jugador que le ayude especialmente?

Todos en general. No hay uno solo, son todos. Eso es lo que marca el Dépor, todos te ayudan.

Su contrato expira en unos meses [junio de 2024]. ¿Sabe algo de su futuro? Quizás haya que telefonear al presidente.

No, no, yo de ahí no sé nada. Para mí lo importante es este fin de semana, pensar en ese y luego en el siguiente, y después en el próximo. Pienso en poder ganar. Luego ya, en lo demás, no sé nada.

Pero lleva usted ya cuatro años [esta es su quinta temporada], ¿se ve mucho tiempo en A Coruña?

Ya te digo… yo aquí estoy muy feliz, lo demás no depende de mí. Yo me veo el fin de semana, con los tres puntos. No pienso en nada más.

Cuando habla de su entorno, usted tiene que venir aquí y separarse de su familia, no ver a sus padres o a su hermana, ¿cómo es la relación en la distancia?

Al principio sí que cuesta, pero mis padres venían mucho. Para mí era una alegría, me daba una energía especial. Yo les agradezco todo lo que han hecho por mí. Han estado viniendo, se han pegado palizas mortales, pero es lo que un padre y una madre harían por su hijo.

De hecho, esta temporada, quizá vuelva a jugar en casa, en Logroño, ¿tiene ganas?

Sí, pero yo esto lo voy a recalcar porque a veces se han confundido. Yo he jugado en la UD Logroñés [Segunda RFEF], no en la SD [rival del Dépor esta temporada]. Pero volver a casa siempre y poder jugar ahí es un placer.

¿Cómo se describe usted sobre el campo?

Soy un delantero de área, pero yo intento aportar mis mayores cualidades para poder sumar al equipo. Yo donde me pongan. Lo importante es jugar y hacer lo mejor posible para ganar.

Y siempre tuvo una relación sana con el gol...

Sí, bueno (se ríe). Eso algún día entra y algún día no. Lo importante es dar el máximo en el campo.

¿Le da muchas vueltas? ¿Si no entra, se martiriza más?

No, cada vez menos. Antes igual cuando era pequeño sí, pero ahora lo importante es jugar, aportar lo máximo al equipo y lograr los tres puntos.

Ha tenido varios entrenadores en Abegondo, ¿alguno le ha marcado especialmente?

Todos en general, todos por los que he pasado me han parecido muy exigentes conmigo, pero estoy muy satisfecho, porque esa exigencia es porque saben que puedo dar más de mí.

El año pasado, en Tercera, tuvo un gran año [máximo anotador del grupo I], ¿Cómo fue?

Yo cada vez que salto al campo intento hacerlo lo mejor posible. Salió el año perfecto y yo encantado. Ahora este curso es seguir trabajando y hacerlo lo mejor.

¿Se ve titular en Sabadell?

Yo solo sé que vamos a ir a ganar, que lo vamos a dar todo y nada, cualquier jugador del Deportivo puede ser titular.

¿Habrá ‘saludo’ si marca en la celebración?

No lo sé, no lo sé (se ríe). Cuando llegue el momento se verá.

Ustedes tres [Rubén y Diego Gómez] son buenos amigos. ¿Fantasean con jugar juntos arriba?

Eso sería un sueño. Vinimos aquí a la vez, en cadete de segundo año, y nos llevamos muy bien. Son amigos inseparables. Pero bueno, ya te digo, los tres entrenamos siempre con ilusión y con ganas para poder estar arriba. Eso es lo importante.