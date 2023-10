“Empezamos la liga encontrando unas conexiones importantes”, se arranca Idiakez a razonar en el medio del lamento. “La banda derecha abierta, Lucas enganchando y Barbero con Yeremay, pero hemos perdido a Barbero y Yeremay. Estamos intentando encontrar eso otra vez y es mi responsabilidad, que seguramente no he sido capaz de dar con la tecla”, se autoinculpa y se exige ante un puzle que lleva semanas resistiéndosele, el de los engranajes y automatismos del nuevo ataque del Deportivo. “Hay que encontrar las complementariedades dentro del campo para que el talento salga a relucir”, razona poniéndose deberes de resolución inmediata. El Dépor no tiene margen.

Todo porque al equipo coruñés le falta gol. Primero era un problema de puntería y, posteriormente, ya fue algo más global al ir cayendo lesionados futbolistas clave. Eso sí, también ayudaría que jugadores como Lucas Pérez se empezasen a parecer a lo que fueron hace poco. El técnico vasco está convencido de que pronto romperá a marcar goles. “Lo veo con muchas ganas. Esta semana empezó con un golpe, vino en el día libre para tratarse, estar ahí recuperándose y llega en buenas condiciones. Está deseando que lleguen los goles porque sabe que es una de las diferencias que tenemos con los rivales. Los goles de Lucas van a llegar, estamos convencidos”, reafirma antes de revelar el rol que le tiene asignado y que pide su juego. “Lo veo en la zona de ataque. Es un jugador que tiene capacidad para llegar al gol y asistir. Perder altura para relacionarse con el juego y lanzar a los que vayan por delante.”, argumenta. Idiakez cree que está haciendo un buen trabajo, pero quiere empezar a ganar con regularidad. “Lo estamos haciendo lo mejor que sabemos y deseamos que lleguen los resultados. No buscamos ni excusas ni palabras. Se agradecen, pero queremos ganar partidos. No estamos correspondiendo a la exigencia. Tenemos que empezar a conseguir resultados, es una responsabilidad”, analiza antes de regatear la crítica a los colegiados, porque verbalizarla no le ha ayudado hasta ahora. “Cuanto más hables de alguna cosas, peor, aunque nos pasan cosas difíciles de explicar. Puedes quejarte pensando en lo que podía haber sido o en lo siguiente. La labor de los árbitros es difícil. En breve tendremos algo más de suerte, porque menos es difícil”, razona con un punto de resignación ante las adversidades.