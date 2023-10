Martín Ochoa se estrenó como goleador con el primer equipo con un tanto que significó la victoria. “Meter el gol ya dije que era un sueño. Le he dicho a Lucas que menos mal que la he metido. Esas ocasiones hay que meterlas”, subrayó el delantero riojano. “Cuando lo veo entrar por dónde entró he pensado: ‘Menos mal’. Ahí hay que decidir rápido”, añadió el canterano blanquiazul.