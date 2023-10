Solo le faltó el gol al Fabril contra el Zamora. El filial deportivista tuvo ocasiones de sobra como para imponerse con claridad al líder, a merced del ritmo que propuso un excelente Jairo Noriega durante buena parte de su visita a la ciudad deportiva de Abegondo. Tuvo las suficientes oportunidades el conjunto de Óscar Gilsanz como para doblegar a uno de los gallos de su grupo en Segunda RFEF, pero a falta de una victoria al menos puede presumir de una actuación vistosa y convincente en un compromiso complicado.

Demostró personalidad el Fabril, mucha, en un partido exigente y ante un rival de los más fuertes de su grupo, sino el que más. Invicto e imbatido hasta su derrota la jornada anterior frente al Pontevedra, el Zamora fue inferior buena parte del partido ante un filial deportivista especialmente reforzado para la ocasión.

Gilsanz pudo contar con Marotías, Mella y Jairo, reclutados por Imanol Idiakez para el primer equipo. Los tres fueron titulares tan solo unas horas después de aterrizar procedentes de Sabadell y su presencia se notó. Solo faltó Martín Ochoa, pero fue un Fabril distinto, dominador y con la capacidad desde el comienzo de gobernar el partido ante uno de los principales aspirantes al ascenso.

Fue Jairo el que llevó el mando de un Fabril capaz de fabricar oportunidades prácticamente desde el comienzo. Jugador diferencial, capaz de encontrar la pausa necesaria para el despliegue de Mella y Vilán por las bandas, el equipo de Gilsanz empezó a crecer a partir del ritmo que puso el canterano.

La primera oportunidad la tuvo Kevin Sánchez, quizá el jugador más desubicado en el planteamiento del Fabril. Le tocó ejercer como referencia en un papel que no le acaba de encajar, pero fabricó una ocasión a la media vuelta en la frontal del área que se marchó rozando el larguero.

Fue la primera oportunidad del carrusel que tendría el filial deportivista, que iría creciendo con el paso de los minutos a partir del dominio que ejercieron en el centro del campo Brais Val, Rubén López y el propio Jairo.

Entre los tres fueron capaces de hundir poco a poco al Zamora, temeroso de las incorporaciones de Iano y Mella por la banda izquierda. Lo interpretó muy bien Jairo para ir ganando metros y conducir la pelota con seguridad. En una de esas se plantó en el área y solo un remate defectuoso de cabeza impidió que adelantase a su equipo.

Amenazaba de manera aislada el Zamora, que no consiguió trasladar esa imagen de equipo contundente que se construyó en el primer tramo de la temporada, hasta que hace una semana el Pontevedra lo zarandeó en su estadio (0-4). Quizá en el único error defensivo del Fabril en todo el partido, al borde de la media hora en la primera parte, Iano tuvo que taponar un disparo rival para evitar que los visitantes se adelantasen.

Respondió el Fabril con confianza. Ni así le perdió la cara al partido. Tuvo dos muy claras para marcharse al descanso con ventaja, pero de nuevo le faltó puntería. Primero tuvo el gol Rubén López con un disparo desde la frontal del área que desvió con apuros el portero del Zamora y después Mella se quedó a un palmo de adelantar al Fabril en un remate de cabeza a bocajarro luego de que Iano ganara con potencia la línea de fondo.

Los méritos habían sido casi en exclusiva del Fabril en la primera mitad y podía existir el temor a que, de tanto perdonar, fuera el Zamora el que se aprovechase de su mayor experiencia después del descanso. No se arrugó sin embargo el conjunto de Gilsanz, que mantendría su apuesta por mandar en el partido. Mella dispuso de las mejores para marcar, pero el canterano no tuvo su tarde. Falló un mano a mano ante el portero del Zamora tras un excelente pase en profundidad de Jairo. También tendría la victoria el Fabril en las botas de Mati Castillo ya en el tramo final. No acertó sin embargo el filial de cara a portería en un partido muy convincente.