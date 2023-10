La última metamorfosis de Villares

Ante la adversidad de un principio de temporada plagado de problemas, Imanol Idiakez se ha visto obligado a reconstruir un equipo que, en verano, parecía vivir con una idea muy clara. De aquel soleado 4-2-3-1 con Davo y Yeremay en bandas, abiertos, como extremos puros y ofensivos, el técnico ha matizado una idea que ahora enfrasca muchos más matices en sus costados. El Dépor ha pasado de la alegría veraniega al pragmatismo otoñal. Ante la falta de jugadores naturales para esa posición (o al menos dos en plena forma), Hugo Rama y Diego Villares se han erigido como la respuesta a las distintas preguntas que la competición ha planteado al técnico vasco. Ahí, el polivalente centrocampista de Samarugo ha sido clave para desbloquear el puzle.

En el casting de extremos diestros por el que han pasado Davo, Berto Cayarga, Pablo Valcarce o David Mella, Imanol Idiakez ha terminado por optar por otra opción: reconstruir al Dépor. Sin Yeremay, ha requerido de la presencia de Martín Ochoa para sumar profundidad. Sobre el papel se podría pensar que ese costado iba a pertenecer a Lucas Pérez en las últimas dos jornadas. En realidad, la banda diestra ha sido competencia de Paris Adot y Diego Villares.

El nuevo Deportivo varía desde una estructura en 4-3-3 (ofensivamente) a un 4-4-2 (sin balón). Incluye a dos delanteros: Martín Ochoa que estira y Lucas Pérez que intenta explotar sus virtudes como segundo punta. No actúa, eso sí, en el costado. Si bien ha perdido la amplitud de sus extremos, a cambio, Idiakez ha generado un ecosistema para Hugo Rama, desde la izquierda, y para Salva Sevilla, cerca de José Ángel. El ex pivote del Alavés actúa de interior izquierdo. Hace tanto de segundo apoyo en la organización como de constructor escorado. Y en defensa resalta su buen posicionamiento al lado del centrocampista sevillano. En este cóctel, Diego Villares, indiscutible titular en este inicio de curso, ha cedido espacio en la sala de máquinas para adelantar su posición. Con balón, interior; sin él, banda derecha.

Este sábado, Villares volvió a ser fundamental en Sabadell. A los seis minutos de juego, sacó su particular capacidad para detectar mejor que nadie cuándo, cómo y dónde saltar a la presión. No era su zona y, seguramente, tampoco su marca, pero leyó antes que nadie que el control de Pau Resta no era bueno y lo aprovechó para arrebatarle el balón. En un esfuerzo titánico, tuvo tiempo para levantar la cabeza y dejar una asistencia con la zurda. Por delante en el marcador, el de Samarugo dejó un talonario de recursos defensivos, ayudas en banda y esfuerzos de lado a lado. Apareció, de nuevo, en espacios que no le correspondían. Era un bálsamo para las grietas blanquiazules. En el minuto 84, agotado, solicitó el cambio.

Óscar Cano tenía razón en aquella rueda de prensa en la que explicó que Diego Villares podría jugar de lateral en Segunda. Pero no porque vaya a ser el nuevo Manuel Pablo, sino, simplemente, porque el pulpo es un muy buen futbolista. Entiende y comprende lo que pide cada posición del campo; añade un matiz indiscutible de trabajo a cada una de sus tareas y se desfonda en redoblar esfuerzos para llegar a zonas que no le competen. Es el buenos días en una mañana triste que te levanta el humor. Ese compañero de trabajo que hace media hora más cada día para salvar al resto. Con la mirada siempre hacia el frente, en un rol fedevalveriano, suma zancada ofensiva y orden defensivo para tapar una banda derecha en la que Paris Adot (y antes Ximo) requería de un socio más activo.

Idiakez se ha visto obligado a recomponer al Deportivo. En la búsqueda de la fórmula perfecta, se ha encontrado un atajo, una cuenta trampa para que los números salgan positivos.

Diego Villares, con su denuedo y arrojo, compensa la estructura de todo un equipo. Desde la banda diestra, su buena lectura le permite intercambiar alturas (más abierto o más cerrado, más alto o más bajo) en favor del colectivo. Y su prominente zancada sirve para sumar un jugador vertical al esquema y llegada desde segunda línea que ya mostró la temporada pasada en días como el de Balaídos. Es la enésima metamorfosis para un jugador, en definitiva, polivalente.

El entrenador del Dépor sonríe. Al menos, hasta que regrese Yeremay, parece que vuelve a tener claro su once titular.