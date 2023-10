Alberto Retuerta vive su mejor momento desde que llegó al Deportivo. Después de una primera temporada en blanco, parecía que la segunda iba camino de repetir en cuanto a situación, pero su oportunidad llegó en su debut contra la Ponferradina. Contra el Sabadell ya fue titular. "Estoy muy contento, al final es la oportunidad y la aproveché bastante bien, pero lo importante son los 3 puntos. Tuvimos buenas sensaciones en un campo muy difícil. Contento de poder tener una oportunidad", remarcó el lateral.

No han sido meses sencillos para el excanterano del Real Madrid. Reconoce que ha vivido una "situación difícil" y más "lejos de la familia". Sin embargo, mantuvo su fe porque creía en sus cualidades. "Yo venía con las mismas ganas. He hablado con el míster, me dijo que confiaba en mí, que estuviese preparado y yo me dediqué a entrenar a tope para estar al nivel cuando me llegue el momento", comentó Retu.

El zaguero cree que siempre ha tenido fe en sus propias cualidades y sabía que tarde o temprano podría jugar: "Yo la confianza siempre la tengo. Uno sabe lo que tiene. En pretemporada yo entrenaba sabiendo que me iba a quedar, que a lo mejor iba a tener una oportunidad".

Ahora se aferra a una oportunidad que no quiere que se acabe. Quiere jugar ante el Nàstic: "Yo quiero seguir ahí todo el tiempo que pueda, después será decisión del míster, pero seguiré entrenando igual".

Retu también quiso agradecer al equipo su apoyo dentro del vestuario. El grupo siempre estuvo encima de él para animarle y hacerle saber que era uno más. Aunque, reconoce, "la familia es el pilar más fundamental y donde más te apoyas" a la hora de "confiar para no tirar la toalla".

El partido del Teresa Herrera hace ya algo más de un año le dejó marcado. Aquel día, Borja Jiménez lo sacó del campo en el primer tiempo y fue una experiencia complicada: "Fue un palo, porque a nadie le gusta que le cambien y menos en el minuto que fue. Estuve fastidiado bastante tiempo. Fue un punto de inflexión y me ha hecho crecer como jugador y como persona".

Después de llevar en el verano de 2022, Alberto Retuerta ya se siente adaptado a una ciudad en la que puede bromear con las fuertes lluvias. No le importa quedarse en casa cuando hace un mal día