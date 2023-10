Deportivo - Nàstic | Una final en octubre

Lleva el Deportivo un par de semanas caminando sobre las brasas. Al límite, siente ese calor infernal. Pero de momento, aguanta. Firme, sigue su camino. Tocó la zona de descenso tras el partido ante el Celta B, sobrevivió en Ponferrada y sacó la cabeza en Sabadell. Sigue pendiendo de un hilo y hoy (19.00 horas/TVG 2) tendrá una final en el mes de octubre. Parece mentira y un contrasentido, es la realidad. El Dépor y Primera RFEF es un binomio que no concede márgenes en A Coruña. Le visita el hasta ayer líder, el Nàstic, a un Riazor en el que los coruñeses aún no han ganado. De los peores equipos como local. Otro dato para reflexionar. Son siete puntos de ventaja (el Celta B le lleva nueve) para los catalanes en la tabla y, más allá de las irregateables matemáticas, solo una victoria le puede sacar de ese bucle destructivo, de negatividad, y engancharles de verdad a la lucha por el ascenso. Todo lo que no sea ganar es volver a empezar y desde más lejos. Como una cuesta cada vez más empinada, En la tabla y mentalmente.

Así juega el rival del Dépor: Nàstic, bautismo de fuego “Es una oportunidad”, se afanaba hace un par de días Imanol Idiakez. Deben ser las primeras pinceladas del nuevo psicólogo o ciertos resortes de liberación psicológica que pretende activar el entrenador vasco ante una cita trascendental. Quien se la juega este fin de semana es el Deportivo. La envergadura de su proyecto, la firme apuesta y todo lo que le está dejando a deber a su afición convierten en irrenunciable que pelee por el ascenso directo. Está descolgado, pero aún a tiempo de estar ahí en un grupo, el I, que está dando muestras de un nivel más bajo y más parejo que el de los contendientes del sur. Gorka Santamaría: “El día que me fui regresaba del campo y ya me esperaban para rescindir” El Dépor pretende avanzar en la tabla, también en su fútbol, en su nueva fisonomía como equipo. Antes jugaba bien y no ganaba, ahora ha bajado su fútbol, pero empiezan a llegar los puntos con cierta asiduidad. Imanol Idiakez y sus hombres buscan acompasar estas dos realidades y, sobre todo, reafirmar su arquitectura en el campo, algo que se le ha resistido desde las bajas de larga duración de Yeremay e Iván Barbero. Haber recuperado a tiempo a Salva Sevilla le permitirá al técnico insistir en su idea del 4-4-2 asimétrico en el que Villares trabaja en banda y se mete hacia adentro en la construcción y en la presión para la salida de balón rival. El equipo se ha quedado sin bandas, pero ha ganado en control en la media, le ha buscado un hábitat a un Lucas que sigue sin encontrarse y ha sumado un delantero de verdad, Martín Ochoa, a su vanguardia. Esta apuesta también es inestable, pero al menos es un camino. Le someterá a la mayor de las pruebas el Nàstic de Pablo Trigueros y Gorka Santamaría, un equipo bien armado, con registros y que hace daño con espacios.