Covadonga-Deportivo: los suplentes, ante una oportunidad para reivindicarse

Langreo será la próxima parada de un Deportivo que quiere aprovechar la inercia positiva tras dos victorias consecutivas. Entre el Nàstic y el Real Unión, los coruñeses afrontan una pequeña distracción que debe servir para reenganchar a algunos jugadores al barco. El técnico vasco lleva tres partidos repitiendo prácticamente el mismo once titular, con poco espacio para el resto. En especial, esta situación es más notoria en el frente de ataque. Ahí se acumulan varios jugadores de los que se espera un mayor rendimiento. Ahora tendrán su oportunidad.

El CD Covadonga aguarda en el estadio Ganzábal, un coqueto escenario de 4.000 espectadores a 24 kilómetros del que debía ser el campo original. Idiakez se deja en A Coruña a Hugo Rama y Balenziaga por precaución ante el control de cargas y el terreno de juego. Será césped artificial. Pero, además, el técnico advirtió en la previa que hará rotaciones. Jugarán Germán Parreño y 10 más. El entrenador blanquiazul, más tranquilo tras los buenos resultados, bromeó con la titularidad del meta, que recupera su sitio después de cinco partidos en los que participó Ian Mackay.

Idiakez no quiere relajaciones tras los resultados vividos la temporada pasada, cuando el Dépor cayó ante el Guijuelo o él, con el Leganés, frente al Gernika. La Copa del Rey está para jugarse y el objetivo pasa por llegar lo más lejos posible. Para ello, se espera una revolución importante en el once titular. A priori, con ocho jugadores del primer equipo para cumplir la normativa de la competición (obligatoriamente debe haber siete de la plantilla sobre el campo). Bajo esta premisa, se aguarda la participación de jugadores como Davo, Berto Cayarga, Pablo Valcarce o Pablo Muñoz, futbolistas que prácticamente no han tenido participación (o, en el peor de los casos, fue nula) en las últimas semanas.

En frente estará un rival que hace pocas jornadas cayó derrotado por 0-3 ante el Fabril. Un equipo que solo suma una victoria en liga y que ha modificado su idea inicial de juego. Recién ascendido desde Tercera RFEF, su estilo tiende hacia la proposición desde la posesión. Sin embargo, se aguarda un partido de monopolio deportivista, mientras los locales esperarán más agazapados para aprovechar algún error.

La Copa del Rey puede ser una gran oportunidad para el Deportivo. Si avanza dos rondas recibirá a un Primera en Riazor como hace dos años sucedió con CA Osasuna. Pero, sobre todo, el torneo sirve para que algunos jugadores con los que hay altas expectativas puedan entrar en dinámica y sumar en el futuro. La temporada es larga e Idiakez necesita a toda su plantilla enchufada y en forma.