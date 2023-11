Donde el Fabril goleó, el Dépor sufre lo indecible. Siempre se supera, aunque no sea para bien. Siempre le añade picante a los partidos, aunque no sea necesario. Los goles de Pablo Vázquez, Lucas y David Mella rescatan a un Dépor que volvió a regalar la primera parte, al que no le sobra fútbol y que tiene algunos suplentes que se han ganado a conciencia esa condición. Gran parte de esta clasificación, aunque sea en 120 minutos, se lo debe a ese tanto milagroso de Pablo Vázquez, que se inventó un trallazo a la red en el 89 para llevar el duelo a la prórroga. También fue gracias al soberbio partido de David Mella, el único que creyó de verdad en la remontada, el único que puso hasta la última gota para evitar caer de manera vergonzosa en Langreo. Su gol, tras el tanto de la rehabilitación de Lucas, cerró el partido y la eliminatoria en el minuto 118, pero sobre todo premió un partidazo del canterano. Exhibición, fe, gol y beso al escudo tras el 1-3.

Los últimos años han demostrado que el Dépor vive su particular Halloween en la primera ronda de la Copa. La condición del Covadonga de equipo menor y hundido, que había caído semanas antes 0-3 ante el Fabril, le animaba a mirar el duelo con optimismo, incluso con cierto ánimo de rehabilitación de muchos jugadores. El campo de Ganzabal, el escenario improvisado para el duelo, fue su propia casa de los horrores en una primera parte indigna para un equipo con tal historia, para el supuesto estatus del Dépor y de unos jugadores que pretendían hacer duda a Idiakez. Escasas dudas. El técnico vasco mezcló a meritorios fabrilistas con habituales como Pablo Vázquez y Villares y con jugadores que necesitaba reparar como Valcarce o Davo. El equipo coruñés no mostró en ningún momento, hasta el descanso, su superioridad ni ningún patrón de juego. Un equipo largo, como una tarde de temporal a la intermperie, que no tuvo ni idea de cómo meterle mano a un rival menor. Replicó para mal el arranque del partido y esa primera parte de hace días ante el Nàstic. Ni dominaba ni sabía progresar desde atrás con el balón. Solo era capaz de generar un ficticio peligro cuando robaba arriba. Futbolistas como Cayarga, Davo o Retuerta se cansaron de tomar malas decisiones hasta el descanso. El equipo jugaba balones largos con dos futbolistas como el asturiano o Valcarce que eran incapaces de imponerse en un duelo. Un sinsentido. Y ante ese panorama y ante el hecho de que el meta del Covadonga fuese un mero espectador, el equipo asturiano se acabó animando. Tuvo que pedir permiso, pero como le dejaban pasar, no iba a dejar pasar la oportunidad. Con la premisa siempre clara de tener bien cubierto el fuerte, se descolgaba en acciones que probaron a Parreño. El Dépor ni tiró a puerta en la primera mitad hasta el minuto 40, cuando ya perdía. Todo estaba en una calma tensa en un ambiente frío en el que se iba diluyendo el Dépor. Tanto concedió que Nyno acabó marcando el 1-0 en una acción fatalmente defendida por el Dépor. Estaba en fuera de juego el rematador, el fallo en cadena en la defensa de esa acción no admite peros. El Dépor quiso reaccionar tras el tanto. Muy tímidamente. Le faltaban rudimentos, el campo no le ayudaba y la sensación de estar siendo juzgados tampoco daba rienda suelta a los suplentes. El equipo coruñés perdía, hasta coqueteó con recibir el segundo. No le venía mal el descanso. Idiakez reaccionó sentando a Retu, que esta vez no fue víctima como en el Teresa Herrera, y cambió el dibujo a un 3-5-2. Cayarga y Mella hacían de laterales largos, cuando no de extremos,el Dépor quería empujar. La primera ocasión, a los pocos minutos, fue para Jairo. No hubo viento a favor en ese debut que se resistió 900 días y que llevaba esperando una vida. Aun así, fue de las pocas luces en las tinieblas. Tuvo personalidad, nunca le ha faltado. El Dépor le puso empuje, ambición y amor propio, no le sobraba fútbol. Pero quien dio un recital tanto en ese segundo acto como en la prórroga fue Mella. Hizo lo que quiso, destrozó al Covadonga. Todo lo bueno para los coruñeses llegó por su costado, mientras Davo y Cayarga seguían desaparecidos. Tampoco era decisivo Pablo Valcarce. Idiakez iba poco a poco dando entrada a los cambios. Ya estaban Pablo Martínez, Salva Sevilla o Lucas en el campo. Toda la artillería y nada. El Covadonga casi hace el 2-0 en una salida extrema de Parreño. Los asturianos mantenían el muro en pie, hasta que llegó Pablo Vázquez para derribarlo. El Señor Lobo de este Dépor. Soluciona problemas y esta vez lo hizo con un zapatazo desde la frontal en el minuto 89. Su equipo estaba moribundo y él le inyectó la adrenalina directa al corazón en el último momento. El Dépor empujó y tuvo ocasiones en la prórroga. El Covadonga había cogido un segundo aire y miraba ya la orilla de los penaltis cuando Lucas y Mella pusieron el duelo patas arriba y la sentencia. Otro ejercicio de supervivencia.