La cantera, al rescate del Deportivo

Los dos grandes protagonistas en esta arremetida de los futbolistas de la casa al primer equipo son David Mella y Martín Ochoa. El delantero lleva dos semanas disfrutando de la condición de titular en liga. Llegó a marcar el tanto del triunfo ante el Sabadell y rozó otra diana una semana después frente al Nàstic. En liga acumula 245 minutos con siete duelos jugados, tres de ellos como titular. En Covadonga Idiakez lo reservó, pero se notó su presencia en el terreno de juego en los últimos minutos. Con sus movimientos y su brega, ganó la pelota y se la sirvió a Lucas Pérez para que hiciese el 1-2 en tierras asturianas.

David Mella no se ha ganado la condición de titular a ojos de Imanol Idiakez, aunque sí que es cierto que el técnico vasco se está atreviendo a ponerlo en el terreno de juego. Salió en dos partidos desde el inicio. Eso sí, su impacto ha sido, sobre todo, saliendo desde el banquillo. Sus dos goles llegaron en dos de las cuatro victorias del equipo. Cerró el partido en Lugo y el choque de Langreo. Tantos bajo el mismo patrón. Juego al espacio, llegada y latigazo con la izquierda para finiquitar el partido, celebrar con la afición y besarse el escudo. Tuvo un contratiempo físico, aun así ha jugado siete partidos y ha disfrutado de 317 minutos en liga.

Quien ya tiene dorsal del primer equipo y estaba llamado a tener mucho más protagonismo que el delantero riojano y el zurdo de Espasande era Yeremay Hernández. Renovó, lleva el 10 a la espalda y era uno de los puntales ofensivos del equipo. Lo cazaron en Lugo y lleva dos meses de baja. Su ausencia rompió al equipo, tal y como reconoció el propio Idiakez. Había sido titular en los dos partidos que tuvo el alta médica con 150 minutos.

Además de Barcia, que fue titular en un partido de liga y en otro de Copa, el último en debutar fue Jairo Noriega. El coruñés oposita a ser el relevo del trío Villares-Salva-José Ángel. En Langreo, en el tramo más gris del duelo, aportó luz al juego del equipo. También debutó Diego Gómez. Y vienen más: Rubén, Mati, Marotías...

Pierde al zurdo para el viaje a Tarazona

La selección española sub 19 hizo ayer pública su convocatoria para el minitorneo de clasificación para el Campeonato de Europa que se celebrará en la ciudad georgiana de Tbilisi y, entre los llamados, se encuentran los deportivistas David Mella y Kevin Sánchez. Están citados el lunes 13 de noviembre a las 12:00 horas en Madrid y el combinado regresa el miércoles 22. Así, David Mella será baja para el partido del fin de semana del 18 y 19 de noviembre y no podrá ser alineado por Idiakez con el primer equipo en Tarazona, mientras el delantero no estará disponible para el Langreo-Fabril.