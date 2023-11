El necesario paso al frente de la Unidad B en el Deportivo

El Deportivo encuentra la calma en el otoño como el mar halla el sosiego tras una brusca tempestad. Con la llegada del frío, el conjunto que dirige Imanol Idiakez logra encauzar su camino tras una deriva agitada y un viaje pedregoso que no ha hecho más que empezar. Las dos victorias consecutivas y el empate frente a la Ponferradina permite al equipo coruñés ver la vida con mejor perspectiva. Poner otra cara ante cada domingo y dejar de sentir el fútbol de final en final. Ya no hay nervios, aunque ganar siempre sea sinónimo de obligatoriedad en el diccionario blanquiazul.

En este retorno al camino sereno, Imanol Idiakez trata de ampliar su compañía. En un elenco lleno de oportunidades, los últimos partidos han derivado en un plan que parece adaptarse solo a un puñado de futbolistas que han cimentado la estructura del nuevo Dépor. En especial, esto es notorio en el último tercio del ataque.

“De un problema hay una oportunidad”, explicó Imanol Idiakez esta semana tras reflexionar sobre la variabilidad de su plantilla El técnico vasco ha probado distintas combinaciones y ante el Covadonga volvió a repetir una estructura de tres centrales como ya hiciera en la segunda parte ante el Celta B. El donostiarra abre la ventana a distintas opciones en busca de tener “plan A, B y C”. Pero para ello necesita un paso al frente de su unidad B.

Cuando Imanol Idiakez mira al banquillo, necesita ver soluciones y no incógnitas. Tener la certeza de rendimiento y no la duda de si será un acierto. Hasta el momento, existe una diferencia notoria de productividad entre quienes ahora se distinguen como titulares y quienes parten desde el banquillo. Quizá, simplemente, porque algunos futbolistas no han logrado expresar aquello que realmente les representa; puede, también, que existiese un exceso de expectativas; o, por supuesto, una falta de adaptación en un entorno que desde el primer día cambió demasiado. Por el camino el Dépor perdió a los extremos y, con ello, los Valcarce, Cayarga y Davo también se quedaron sin hueco.

Solo David Mella, lastrado también en la escalada hacia la titularidad, ha mantenido su rendimiento lejos del once. Ahora, lesionado, Idiakez necesita más de los demás.

Davo, de indiscutible a no encontrar su sitio

Llegó a A Coruña con gran cartel y como una apuesta fuerte del club, pero ni en pretemporada ni durante el curso se le ha visto realmente cómodo y adaptado. Mostró su calidad técnica en más de una ocasión, pero es uno de los jugadores que todavía no ha encontrado su sitio en el terreno de juego. Ni en punta ni en banda logra mostrar su mejor fútbol. Deja a deber.

Pablo Valcarce, Su potencial y dos goles le respaldan

Es uno de los fichajes estrella del equipo y pronto empezó a dar cifras. Su tanto en Salamanca salvó al equipo y repitió en Fuenlabrada. Es, sin duda, el más afectado por el cambio de sistema, ya que sin rendir mal se ha quedado sin espacio en el once titular. Es un futbolista que debe (y puede) ser importante en el equipo coruñés e Idiakez debe tratar de encontrarle su encaje.

Berto Cayarga, intrascendente hasta el momento

Es, del ataque, quien menos rendimiento está ofreciendo. Tampoco ha contado apenas con oportunidades (es el sexto jugador con menos minutos en la plantilla). Ante el Covadonga lo intentó una y otra vez sin demasiado éxito. Ahora tiene competencia para entrar desde el banquillo, pero su misión pasa por ganarse un sitio antes de que Yeremay y Mella regresen.