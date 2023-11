Nuevos problemas para el Deportivo en su enfermería. Cuando parecía que Idiakez ganaba cierto respiro con la recuperación de Jaime Sánchez, pierde a dos jugadores de una tacada. David Mella y Pablo Muñoz son baja en la convocatoria de 22 futbolistas para el encuentro ante el Real Unión. Se suman a las ya ausencias ya conocidas de Yeremay Hernández y Barbero.

El jugador de Espasende sufre una lesión muscular en el recto anterior de su pierna derecha, una de las partes que componen el cuádriceps. Por la otra banda, el exrayista Pablo Muñoz padece también una lesión muscular, en su caso en los isquiotibiales de la pierna izquierda. En ambos casos el club ha preferido no informar de los tiempos de recuperación y ambos jugadores adoptarán el mismo plan: “tratamiento médico y de fisioterapia” antes de la “fase de readaptación” y el posterior “regreso a los entrenamientos con el grupo”. Ambos son duda, por lo tanto, para el envite de la próxima semana frente a la SD Logroñés, el domingo once de noviembre a las 19.00 horas. En el caso del canterano, de llegar a tiempo para la convocatoria confirmada con la selección sub 19, podría llegar a perderse también el duelo ante el Tarazona, aunque todo dependerá de la evolución del propio jugador.

La noticia positiva la marca Jaime Sánchez, baja en la última jornada, se recuperó a tiempo y estará en Irún a disposición de Imanol Idiakez. Entre los 22 citados está también Balenziaga, que se quedó al margen en la Copa del Rey para ponerse a tono; y Hugo Rama, que sufrió un golpe en la anterior fecha, aunque trabajó con normalidad en los últimos días tras no participar, tampoco, en Langreo ante el Covadonga.

Jairo Noriega, Martín Ochoa y Rubén López son los canteranos citados para la decimosegunda jornada de Primera RFEF. Para el Deportivo, una oportunidad de continuar su escalada en la tabla y acercarse a los puertos de privilegio.