El Fabril visita esta tarde (17.00 horas) el histórico campo de El Malecón para enfrentarse a la Gimnástica de Torrelavega. Será un duelo directo para el filial, instalado en un dinámica positiva después de empatar sin goles contra el líder Zamora y de ganar sobre la bocina al Racing Villalbés en dos duelos consecutivos en Abegondo. Una victoria le permitiría distanciarse de la zona baja de la clasificación ante un rival del que lo separan tan solo dos puntos a pesar de que en la tabla hay cinco posiciones de diferencia.

El Fabril volverá a estar condicionado por las bajas debido a las necesidades del primer equipo y esta semana además se da la circunstancia de que coinciden los dos partidos. Gilsanz no podrá contar con Martín Ochoa, Jairo ni Rubén López, reclutados por Idiakez para el duelo ante el Real Unión de Irún.

El técnico del filial ya se ha acostumbrado a la ausencia del delantero, que mientras no se recupere Barbero será un recurso habitual para el primer equipo, pero las bajas de los centrocampistas son especialmente sensibles para el Fabril.

Los dos se han convertido en los jugadores más diferenciales del filial deportivista en los partidos recientes a pesar de ser convocados de manera habitual por Idiakez. Las circunstancias han permitido que estuvieran disponibles también para Gilsanz, pero esta semana no será así. “Nuestra esencia como filial es esa. Es el objetivo importante. Después, como equipo, tenemos que seguir trabajando con los jugadores que están y es una oportunidad para los que estaban teniendo menos oportunidades, los que suben del juvenil... Es una situación que no se ve como quitarnos jugadores, sino que es la aportación que hacemos y que todo filial tiene que tener. Cuanta más presencia en el primer equipo, mejor. Eso altera nuestro día a día, pero se altera de manera positiva”, reflexionó esta semana Gilsanz ante la perspectiva de no poder contar con Jairo ni Rubén.

El Fabril tendrá esta tarde una buena oportunidad para tomar más distancia con la zona peligrosa de la clasificación en una categoría especialmente igualada. El empate contra el Zamora dejó muy buenas sensaciones por el dominio mostrado por un equipo que va ganando madurez con el paso de las jornadas. La victoria en los últimos minutos frente al Racing Villalbés le colocó en un momento de crecimiento que tendrá opción de confirmar esta tarde en Torrelavega.