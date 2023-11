Fernando Soriano cree que al Deportivo en irún le faltó “ese alma y esa rabia interior” para poder competir como el escudo merece. El Dépor se estrelló en Irún, pero el director deportivo cree que es momento de “juntarse, analizar y apretar el culo” para mejorar de cara al futuro tras un inicio de temporada insuficiente. Eso sí, sin pensar en el mercado de fichajes y con “confianza plena en Imanol y en los jugadores”. El equipo no estuvo a la altura en el Stadium Gal tras un encuentro en el que cree que el equipo se rindió. “Pueden ser resultados adversos, pero el luchar y pelear nunca debe faltar. Hoy a raíz del 2-0 ha hecho que bajemos los brazos. Hasta el final ha sido un constante sufrimiento. El resultado incluso podría haber sido más abultado”, analizó Soriano.

El encargado de la confección de la plantilla cree que se esperaba “muchísimo más” en líneas generales del elenco, aunque prefiere no individualizar y se pone a él “primero siempre”. “Somos el Deportivo, representamos a un club grandísimo, como club no podemos actuar así, es la reflexión que debemos hacer”, remarcó el director deportivo tras el partido. También insistió en que el equipo no puede bajar así los brazos: “Son situaciones que la propia dinámica a veces te lleva a la decadencia y qué duda cabe que no nos lo podemos permitir”.

La próxima semana el Dépor recibe a la SD Logroñés. Al Dépor solo le toca “trabajar de forma unida”.