Llegó muy tocado Imanol Idiakez a la sala de prensa al Stadium Gal. Para su desgracia no era el primer partido que perdía esta temporada, pero lo que le dolía era el cómo. Cree que es el momento de recibir el golpe, de hablarse a la cara y de cambiar muchas cosas. “Hubo veinte minutos de la segunda parte que fueron más que deficientes.”, avanzaba antes de señalar la poca actitud que vio sobre el terreno de juego. “Nos ganaron por querer, por intensidad, eso no nos lo podemos permitir. En los primeros 20 minutos de la segunda parte nos metieron dos y pudieron ser cuatro. Nos tiene que hacer reaccionar. Si creemos que por llevar el escudo del Deportivo vamos a pasearnos, lo llevamos jodido. Estoy fastidiado por la gente. Hay que hacer autocrítica y decirnos las cositas claras. Hoy (por ayer) nos hemos torcido mucho del camino”, señaló con dureza el máximo responsable técnico.

El entrenador vasco siguió argumentando lo que, a su juicio, había deparado el encuentro.No era capaz de despegarse del enfado que llevaba dentro. “O entendemos dónde estamos y miramos para dentro o... El Real Unión nos pasó por encima por ir al espacio, por ganar duelos. Si queremos jugar a este nivel, tenemos que hacer lo mismo. Nos paramos. El primer gol es un duelo que no vamos de verdad, el segundo es un pelota dividida de tres y nos lo metemos para dentro. Se dedicaron a defender, a correr y a ser intensos. A este ritmo al que jugamos no se puede jugar en esta categoría”, concluye Idiakez.

Idiakez se coloca el primero en pliego de acusaciones. Considera que él es el máximo responsable de todo lo que pasa. Hay que hacer autocrítica, terapia de grupo y cambiar dinámicas. “Tenemos que hacer más para sacar el nivel de la gente (de los jugadores) y yo el primero. Soy el máximo responsable y el primer culpable. Primero tenemos que decirnos lo que necesitamos y luego sacar rendimiento. Lo de hoy (por ayer) no es propio de nosotros”, apunta un entrenador que elude hablar del mercado de invierno, porque no es la solución inmediata que necesita el equipo y porque está muy lejos. Apuesta por mirar dentro y por buscar soluciones en el vestuario. “Es un disgusto importante, tengo una mala uva importante. Una cosa es perder y otra es la imagen que damos. Tenemos trabajo importante por delante. No hay mercado (de invierno) que valga, eso es evadir los problemas. Cuando llegue ya llegará... Hay gente que fichó por el Dépor porque hizo cosas importantes, hay que elevar el rendimiento”, razona antes de iniciar una semana que se espera que sea de muchas reuniones y de destapar caretas y de mucha claridad en Abegondo.

No es el primer revolcón del Dépor esta temporada, pero para Idiakez hay diferencia entre lo que se había visto ahora y a lo que asistieron los aficionados en el Stadium Gal. “Hasta ahora ha habido de todo (en los partidos anteriores), pero es que hoy (por ayer) no regresábamos, no competíamos, no estábamos en el campo. La primera parte acabó con otra ocasión. por defender mal área, por no hacer una falta... Los entrenadores podemos preveer muchas cosas, pero esto... Tras el 2-0 hubo una evidente bajada de de brazos. Había gente ida, fuera del partido. Llegó el tercero, pudo llegar el cuarto”, se lamentaba sin terminar de encontrar una explicación certera.