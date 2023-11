Ante las adversidades, firmeza, terapia de grupo y nada de extremismos. Casi una semana después del revolcón de Irún y cuando el Dépor se ha instalado en tierra de nadie en Primera RFEF, Idiakez dio su visión de en qué punto se encuentran como equipo y como club y él, como máximo responsable deportivo. “Estoy ilusionado y con ganas de sacarlo adelante y de que la gente se vaya con alegría. Esto no ha hecho más que empezar. Se nos cayó Yeremay, luego Lucas y Barbero y no se ha dado nada a favor. Cuando el viento sopla en contra es cuando hay que demostrar que se confía en el proyecto, en la plantilla, Si insistimos, llegarán los resultados”, razona antes de aceptar que, en ocasiones, las críticas se centren en su figura. “Entiendo que quieran echar al entrenador y que puedan decir que soy malísimo, igual tienen razón. Trabajo para lograr tres puntos. Las dificultades ponen a pruebas a todos, al técnico, a los jugadores, al club”, sentencia.

En una semana que ha ido “de menos a más”, Idiakez reconoce que ha tocado hablar largo y tendido entre todos. Incide en que hay convicción en el grupo. “Los primeros días toca analizar y mirarse dentro y luego el equipo reaccionó bien; fue una buena semana. Estamos con ganas de partido y que toda esa rabia del domingo se focalice en ganar y dar una alegría en casa a la gente”, admite antes de repetir e insistir en la palabra mágica: “Hacemos autocrítica, porque forma parte del proceso de aprendizaje y mejora. Tenemos una relación sana (él y los jugadores). Todos éramos conscientes de lo que habíamos hecho, de la segunda parte (en el Stadium Gal). Tocaba aprender y analizar por qué pasan las cosas. Hay que hacernos más fuertes desde los problemas. Aprendamos de lo que pasó. Es el primer día que tuvimos esa sensación de bajar los brazos y esa enseñanza nos ayudará a que no nos vuelva a pasar”.

Sobre el césped y antes de retirarse a vestuarios, hizo un aparte público con Lucas. A partir de esa charla, razona que entre todos se han autoconvencido de que lo ocurrido en Irún fue un accidente. “Hablo mucho con los jugadores. Lucas es uno de los capitanes, una referencia. Para poder construir tenemos que decirnos las cosas e intercambiar pensamientos, toda la semana fue constructiva en ese aspecto. Los primeros fastidiados son los futbolistas, nosotros. Sentir que te has bloqueado es frustrante. Todos estamos convenciéndonos de que fue un accidente”, incide.

A pesar de lo doloroso del último revés y de que Idiakez ha trabajado esta semana con una defensa de cinco, el técnico vasco cree que hay que ampliar el foco y rescatar también lo positivo del último mes para no desviarse del camino. Nada de revoluciones. “Si analizamos el plazo más corto, veníamos de ganar a Sabadell, de hacer un buen partido ante el Nástic, de la Copa y del empate con diez ante la Ponferradina. Podemos ser muy extremistas y pensar que todo es una ruina, pero si somos objetivos, hay más positivo que negativo. Estábamos construyendo cosas. Cuando pasa lo que pasa en esa segunda parte es fácil irse al extremo, pero yo debo tener equilibrio. La referencia del partido del Nàstic es una buena. Fue una victoria merecida y por ahí van los tiros”, analiza.

Idiakez aludió en repetidas ocasiones a ese segundo acto del domingo, pero cree que también hay mucho que mejorar respecto al primero. El Dépor está respondiendo a balón parado. Eso sí, solo ha marcado cuatro goles en jugada. Él explica las razones. “Primero, porque no nos movemos como debemos, cerca del área no son los correctos [los movimientos]. No hay tampoco acierto individual para desatascar partidos. Estamos trabajando bien e insisto en cómo ocupar espacios y en cómo llegar al área. Tenemos en la plantilla gente que ha hecho goles toda la vida y llegará”, razona animándose.