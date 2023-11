Javi Castellano (Las Palmas de Gran Canaria, 1987) militó diez temporadas en las filas de la Unión Deportiva Las Palmas en las que acumuló más de 200 partidos con la camiseta amarilla. Jugó en no pocas ocasiones contra el Deportivo, del que habla con respeto y admiración, y hoy regresará a Riazor en las filas de la SD Logroñés. A pesar de un episodio que le llevó a denunciar por una presunta estafa al que fuera su representante, está decidido a apurar al máximo su carrera por la pasión que todavía siente por el fútbol.

Es uno de los pocos en la categoría que conoce de sobra lo que es visitar Riazor...

Es verdad. He jugado muchas veces en ese gran estadio, en el que además han jugado muchos canarios a los que después he tenido de compañeros. Para mí siempre es especial porque cada vez que voy ahí son recuerdos bonitos. Para muchos que no lo conocen es un campo especial. Ya esta semana el entrenador está haciendo mucho hincapié en el ambiente y el estadio para que vayamos con las ideas claras, porque a muchos jugadores les puede impresionar un campo como Riazor.

¿Le han preguntado mucho estos días los compañeros cómo es jugar en un estadio así, de otra categoría?

Eso es, es un estadio de otra categoría y un club de otra categoría también. Algún compañero que otro me ha dicho lo bonito que será jugar así, y es verdad que es espectacular. Como te pille de nuevo te puede influir para mal por los nervios y la presión que puede poner la gente, pero si quieres ser futbolista, te tienes que acostumbrar a ese tipo de ambientes.

Sin embargo al Dépor por ahora no le ha ido demasiado bien en casa, ¿les anima eso?

Vamos convencidos de jugar con nuestras ideas, de tener la pelota y jugar de tú a tú, pero siempre contra el Dépor en su casa es muy complicado. Es verdad que no está teniendo un buen inicio, pero no porque no creen ocasiones, sino porque no las meten.

¿Temen que puedan pagar los platos rotos después del tropiezo del Dépor en Irún?

Siempre hay ese miedo. Solo han ganado un partido en casa, la semana pasada perdieron 3-0 en Irún y pueden tener más ganas de ganar que otras veces, de contentar a la afición... Esperemos no pagar los platos rotos nosotros. Tenemos un buen equipo y vamos con la idea de ganar, aunque sabemos el potencial que tiene el Deportivo. Como se les dé el día sabemos los jugadores que tienen, Salva Sevilla, Lucas Pérez... Es que tienen muy buen equipo para hacer daño.

Empezaron muy bien la temporada y encadenaron una serie de tropiezos que desembocaron en el cambio de entrenador, ¿cómo llegan a Riazor?

Arrancamos muy bien, incluso ganamos en Sabadell con un jugador menos, pero después tuvimos tres o cuatro derrotas por la mínima, por detalles. Esta categoría es tan complicada que pierdes un partido o dos y te ves más abajo que arriba. Ahora ganas dos seguidos y casi te metes en play off. Esa va a ser la tónica de la temporada para nosotros. El Dépor tiene capacidad para mucho más.

Sin embargo, es la cuarta temporada del Dépor en esta categoría, ¿qué cree que le ha pasado para no conseguir ascender en este tiempo?

Es impensable que le pudiera pasar eso. Al final hay una adaptación. Puedes tener más presupuesto o mejor plantilla, pero tienes que adaptarte. Vas el otro día a Irún, tienes ocasiones y el Real Unión te marca en un remate desde fuera del área. Entonces te entran esas dudas y te preguntas qué estás haciendo mal, si lo estás haciendo casi todo bien y no estás marcando. Al final el Deportivo puede que se haya visto desbordado por otro tipo de aspectos, ya sea que les hagan más faltas, no les dejen jugar, etcétera...

A usted le tocó en su día esa adaptación, ¿tan complicada es?

Sí. Yo incluso el primer año que estuve en Primera RFEF aún había algún campo de césped artificial. Era la sensación de que a lo mejor nos habían marcado un gol en fuera de juego seguro y esperabas que lo corrigiesen, o un penalti. Hay muchas cosas que cambian. Yo me acostumbré.

Usted en Las Palmas no llegó a caer a Segunda B, pero les tocaron años inestables, ¿cómo se vive una experiencia así?

A veces la inmediatez no te lleva a ningún lado. Lo primero que piensas cuando bajas es hacer el mejor equipo posible porque tienes más presupuesto, pero porque firmes mejores jugadores no te lo garantiza. Si firmas ocho o nueve jugadores cada año, se tienen que adaptar y conocer. Todo es tiempo y un proyecto, al menos desde mi experiencia lo veo así. Hay que tener paciencia. Por ejemplo está el caso de Las Palmas con García Pimienta. Él llega a Las Palmas y pierde cuatro partidos o así, no gana en casa, peor incluso que antes... Por la constancia en ese proyecto se metió en play off y, al año siguiente, ascendió con el mismo proyecto. Al final tienes que darle tiempo a todo. El Dépor todo los años cambia mucho porque quiere hacer el mejor equipo, pero firmar todos los años a los mejores jugadores no te va a garantizar subir.

Mencionaba antes a Lucas y Salva Sevilla, jugadores con experiencia en otras categorías como usted y que siguen jugando, ¿a usted que le mueve a seguir en el fútbol?

Sobre todo la pasión en el día a día. Estar en el vestuario, sentirme querido en un equipo, entrenar día a día, bromear, estar con los compañeros, competir... Todo eso que se te van con los años, además del físico, yo la mantengo viva. No es el caso de mi hermano [Dani], que lo dejó ya porque no tenía esa llama competitiva. Yo todavía me encuentro con ganas y bien físicamente. Otra cosa es que tuviera dolores por todos los lados, pero a mí me mantiene vivo ese compañerismo en el vestuario y la adrenalina de competir. Ya sé que no voy a jugar en Primera División, pero todavía me siento bien.Nunca se sabe. Salva Sevilla subió con el Mallorca desde Segunda B cuando parecía que ya era un paso atrás. Y la temporada pasada otra vez con el Alavés... Es de admirar lo de Salva. A todo equipo que va parece que sube de categoría. No pasan los años por él. Siempre ha sido muy buen pelotero, ojalá que dure.

Hace poco denunció una estafa de un representante, ¿cree que la gente asocia estos episodios con los futbolistas de élite, como puede ser también quedarse en paro?

Para nada. Le puede pasar a cualquiera, lo que ocurre es que encima si le pasa a un futbolista es que ha ganado dinero. Ese dinero ha sido tiempo que he invertido yo desde los 18 años. Si fuese otro tipo de persona, preocuparía más, pero como es un futbolista que ha ganado dinero se ve como algo menor. Yo llevaba diez años sin salir de Las Palmas, nunca había necesitado un representante y para mí era nuevo lo que estaba pasando.