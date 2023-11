El veranillo de San Martín atrae a los más optimistas a las recién colocadas dunas de Orzán y devuelve a los surfistas al agua tras un temporal de los que no perdona. Así regresa también el Deportivo a la competición, a través de Zaragoza, Tudela y una localidad de Tarazona en la que los pupilos de Imanol Idiakez buscan encontrar su propia ola. Esa racha que llevan meses persiguiendo sin éxito. Casi sin darse cuenta, el cuadro blanquiazul se ha encontrado en la jornada 13 sin ganar más de dos partidos consecutivos. Pero, como volvió a salir el sol, todo se ve con mayor entusiasmo. Los siete puntos de diferencia con la Cultural Leonesa son salvables y por qué no pensar que aquel domingo en Irún fue simplemente un mal día que borrar de la mente.

El Deportivo abrirá la decimotercera fecha a las 16.00h (FEF TV) en el estadio municipal homónimo que acaba de estrenar su nuevo césped natural y en el que se espera una auténtica fiesta. El Tarazona, decimoséptimo clasificado con con ocho puntos, tuvo que arrancar el curso lejos de su propia casa. En la última fecha como local registraron la notoria cifra de 1.416 espectadores. Un dato que se podría ver multiplicado para rozar el lleno (cerca de los 2.500 espectadores). Se chocan por tanto dos realidades totalmente distintas que convergen en un mismo momento: es fútbol, 90 minutos y dos equipos que necesitan ganar para mantenerse firmes en su objetivo particular.

Para el partido Imanol Idiakez no podrá contar con José Ángel, sancionado, además de la gruesa lista de bajas que ya casi es un pergamino: Barbero, Yeremay, Mella, Ximo Navarro y Pablo Muñoz se quedan en A Coruña. El técnico vasco está obligado a matizar su idea. No repite once desde la segunda jornada en Lugo. Las lesiones han martirizado su lista titular, que deberá volver a modificar tanto en nombres como en estructura. O, al menos, composición. Sin José Ángel, Hugo Rama podría entrar en escena, Salva Sevilla retrasar su posición para ejercer de pivote y Diego Villares, que es el chico para todo, encontrar su enésima función en el campo. Es el único cambio previsible tras una victoria que reforzó la figura de Lucas Pérez como único delantero (cinco asistencias en este inicio de temporada) y Davo, quien se reencontró con el gol frente a la SD Logroñés.

No obstante, el partido ante el Tarazona será muy distinto al previo en Riazor El conjunto que dirige Idiakez tendrá que triunfar en un envite de alta intensidad, con muchos duelos directos, en un campo estrecho y coqueto donde cada metro se paga y un error, por minúsculo que sea, como sucede cuando calculas mal una ola, te puede volver a sumergir en lo más profundo del mar. Subirse suena a obligación.