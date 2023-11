El Fabril visitará mañana (18.00 horas) al Langreo después de la derrota de la semana pasada contra el Valladolid Promesas en Abegondo. El técnico del filial, Óscar Gilsanz, destacó la entidad del rival. “Nos enfrentamos a un rival importante de la categoría. Se reforzó muy bien este año y mantiene grupo de jugadores de varios años. Creemos que es un equipo que se adapta bien a diferentes situaciones de partidos, rivales, cambia su estructura para presionar... Un equipo completo, muy bien trabajado y creemos que la trayectoria que lleva como local es buena y trataremos con nuestras armas ganar tres puntos y recuperar buenas sensaciones”, indicó el entrenador fabrilista.

Gilsanz no podrá contar con Diego Gómez, que sufrió una fractura de peroné recientemente. “Hay unos plazos estimados en los que se puede calibrar su regreso, pero no me gustaría poner una fecha o un plazo de baja. Son cosas que hay que ir tomando como van. Podemos hablar de tres cuatro meses, pero dependerá de cómo vaya él”, destacó.