David Cubillas, orgulloso exfabrilista, apartó la temporada pasada al Dépor del camino hacia el ascenso en aquel doloroso play off frente al Castellón. Ese gol suyo en la prórroga provocó un terremoto en el club que desembocó en la salida del consejo de administración, la secretaría técnica, el entrenador y media plantilla. Su tanto de ayer, posiblemente, no vaya a tener las mismas consecuencias, pero amarga de nuevo a un Dépor que no es capaz de ganar ni cuando le regalan los goles.

Frente al modesto Tarazona tuvo oportunidades de todos los colores para llevarse por delante a un conjunto para el que su hábitat natural han sido los puestos de descenso, pero terminó marcando en un error clamoroso del portero local. A Yoel Ramírez se le escurrió la pelota en un saque de esquina y Jaime, improvisado mediocentro defensivo, no desaprovechó el regalo. 1-1 | El Dépor, de accidente en accidente El Deportivo se podía haber puesto por delante mucho antes, especialmente en un carrusel de oportunidades que tuvieron Davo, Villares y Lucas Pérez. El conjunto blanquiazul sigue gafado de cara a portería, sobre todo su delantero coruñés, y tras trece jornadas disputadas lleva tan solo doce goles, ninguno de ellos de su principal referencia ofensiva. Toda la eficacia que le faltó al Deportivo la tuvo el Tarazona, que en su ocasión más clara del partido le levantó la victoria a los blanquiazules en el tiempo añadido. Fue Cubillas de nuevo, que no perdonó en un error en cadena de la defensa. El delantero embocó la única oportunidad que le llegó para rescatar un punto y revivir los fantasmas que persiguen al Dépor desde el arranque de temporada. Incapaz de encadenar resultados positivos, podría acabar la jornada muy lejos del liderato y también de las posiciones que permiten disputar el play off.