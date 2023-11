Hugo Ríos: “Es bonito que los porteros del Fabril lleven tantos años en la cantera”

Hugo Ríos (Ordes, 2003) forma parte de la generación de canteranos deportivistas que se proclamaron campeones de España juveniles en 2021. Formado en Abegondo desde benjamín, su trayectoria ha sido una carrera de fondo en la que casi siempre ha competido por el puesto con Brais Suárez. El curso pasado fue el portero titular del Fabril en su camino hacia el ascenso y esta temporada arrancó también como el preferido de Óscar Gilsanz, pero una inoportuna fractura de esternón le frenó. La jornada pasada regresó a la titularidad ante el Valladolid Promesas. Esta tarde el filial visita al Langreo (18.00 horas).

¿Qué tal se encontró en su vuelta a la portería tras la lesión?

Volver siempre es positivo. Las sensaciones fueron buenas. Hacía dos meses que no jugaba un partido oficial y me sentí bien.

Lástima el resultado contra el Valladolid Promesas...

Fue un partido un poco loco, en el que quizá ninguno de los dos equipos llegamos a tener el control. Al final se decantó para ellos, fue una pena.

¿Cómo llevó esas semanas de recuperación y esperando de nuevo la oportunidad de jugar?

La verdad que se me hizo bastante largo. Cuando estás fuera siempre tienes ganas de entrar lo antes posible. Llevé la lesión con las pautas que me marcaron y cuando estuve disponible intenté ganarme una oportunidad para intentar aprovecharla.

¿La fractura de esternón suena peor de lo que fue?

Al principio cuando me dan el golpe no soy muy consciente del alcance de la lesión, de hecho sigo jugando diez minutos. Cuando pasa el tiempo ya me empiezo a dar cuenta y en el descanso ya le digo al entrenador de porteros que estaba seguro que algo me había roto.

Los porteros están más expuestos a golpes y caídas, ¿se asustó con la posibilidad de que pudiera condicionarle más?

Cuando te lo dicen te asustas un poco, sobre todo pensando en la vuelta, por cómo va a ser. Un jugador de campo no tiene tanto contacto, golpes con el suelo, choques con rivales, balonazos..., pero el trabajo que me marcó el club me ayudó a estar lo antes posible en el campo otra vez.

¿Cómo es competir por el puesto con un compañero con el que lleva jugando desde que eran benjamines?

La relación es muy buena, eso lo hace todo más fácil. Somos conscientes de que siendo porteros solo puede jugar uno y llevamos la competitividad de la mejor forma posible. Siempre digo que paso más tiempo con Brais [Suárez] que en mi casa. Son muchos años y la relación es larga.

Han vivido muchas cosas juntos. Fueron campeones de España juveniles en 2021 y ahora están inmersos en un buen momento para el Fabril...

Es un momento bonito. Para el club tener dos porteros en el Fabril que llevan tantos años en la cantera también es bonito. Vamos a intentar aprovecharlo lo máximo posible.

Brais acaba de renovar y usted lo hizo la temporada pasada, ¿qué perspectivas tiene?

Cuando piensas a largo plazo quizá puedes despistarte un poco del presente. Creo que estamos haciendo las cosas bien. Yo quiero estar aquí y el club sabe que quiero estar aquí. Tengo que intentar con mi trabajo diario y en el Fabril estar cada día mejor preparado para poder dar ese salto.

¿Les había tocado alternar en la portería como ahora?

Se dio cuando éramos más pequeños, por así decirlo. Tanto Brais como yo lo que tenemos que hacer es ponérselo difícil a Óscar [Gilsanz] para que la decisión que tome sea la mejor para el equipo. Si los dos estamos a un nivel muy alto, más difícil va a ser de tomar.

¿Se ve de otra manera ahora la posibilidad de alcanzar el primer equipo?

Se ve que el club está apostando por canteranos. Se puede ver en convocatorias y en entrenamientos cómo la gente del Fabril está muy presente a día de hoy en el primer equipo. El club tiene en cuenta todo eso y seguro que habrá oportunidades para todos.

La temporada pasada le llegó su gran oportunidad al convertirse en titular y fue un jugador muy importante en el ascenso, ¿cómo lo vivió?

Siempre digo que hay que ir paso a paso. Cuando te despistas demasiado con el futuro al final no te centras en lo que estás haciendo en el presente y no llevas las cosas como deberías. Todo llega en su momento oportuno.

Forma parte de la generación de juveniles que se proclamaron campeones de España y ahora una buena parte de ustedes conforman el bloque de este Fabril...

Fuimos una generación muy importante en el club y creo que eso se ha tenido en cuenta. Se puede ver en convocatorias del primer equipo y el año pasado también hicimos una gran temporada en Tercera RFEF consiguiendo el ascenso. Este año lo intentaremos también en Segunda RFEF para que se nos pueda seguir teniendo en cuenta y demostrar que tenemos el nivel.

¿Cómo ha sido el salto a Segunda RFEF? ¿Es cómo se esperaban?

Se nota el salto de categoría, sobre todo al principio. Ahora estamos mejor porque es una liga con mucho más ritmo, en la que todos los equipos te pueden hacer daño.