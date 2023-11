Imanol Idiakez prefirió quedarse con la versión positiva del partido que con la negativa tras un marcador “difícil de explicar”, porque cree que el Dépor mereció “más” en Tarazona. El gol de Jaime Sánchez se esfumó cuando David Cubillas empató y arrebató dos puntos a los blanquiazules. Sin embargo, el entrenador vasco quiere ver la parte positiva de un encuentro dominado: “Hemos hecho un partido para ganar bien, hemos tenido muchas ocasiones, no hace justicia, me da pena por los chavales y la gente que ha venido”. El donostiarra cree que un triunfo “hubiese sido de justicia” tras lo visto en los 90 minutos: “En esa última jugada nos hemos metido demasiado abajo y no la hemos defendido bien. El global del partido es nuestro”. Sin embargo, insiste en “seguir”, porque “al trabajo del equipo no se le puede poner peros”. “Ahora mismo a recuperarnos del golpe. Nos vamos a ir jodidos con dos puntos perdidos que teníamos en la mano”, remarcó.

El técnico vasco reconoció que al equipo le está costando marcar goles en este inicio de temporada. Este sábado, de nuevo, anotó un defensa: “Hemos tenido bastantes situaciones. El tanto ha sido por un error del guardameta rival. Toca seguir trabajando, tenemos la capacidad y los jugadores, hemos dominado en un campo muy complicado”. A lo que añadió que “si el partido en el minuto 70 va 0-3 nadie, se hubiera sorprendido”. Idiakez le da vueltas sobre la falta de oficio del equipo otra vez, algo que ya sucedió en Fuenlabrada: “Hemos tenido situaciones para llevar el balón a la esquina, pero queremos hacer el segundo, es nuestra forma de hacer esto, no perder tiempo o hacer otro tipo de cosas”. El entrenador deportivista considera que el gol cambia la percepción del partido: “Si no hubiera entrado la lectura, sería diferente. Estamos fastidiados porque hemos perdido dos puntos que teníamos en la mano, pero no puedo reprochar nada a los futbolistas”. El Deportivo se queda en la zona media de la tabla con 18 puntos, aunque este es un tema que, de momento, no atrae su atención del entrenador porque el equipo sigue mejorando: “No me preocupan los puntos, respecto a Irún hemos dado un paso importante. En cuanto a mentalidad, idea, estar en el partido... Si hubiéramos hecho el 0-2, habría sido otra película”. El técnico repitió el discurso de otras semanas y es que considera que la temporada es muy larga: “Noviembre es muy pronto. El objetivo es en mayo” Idiakez distingue la segunda parte de la primera. En los primeros 45 minutos considera que al equipo le faltó “una marchita” que corrigió en el descanso: “Hemos incidido en ir un poco más a por ellos, ser un poco más agresivos, al cuarto de hora de la segunda parte habíamos tenido cuatro. Creo que la segunda estuvo muy bien jugada”. Preguntado sobre si hubiese sido útil hacer algún cambio en el final para perder tiempo, el entrenador easonense prefirió restar importancia porque ese tipo de sustituciones son impredecibles: “Es un poco de azar, pero me quiero quedar con la segunda parte del equipo”. Por último, Idiakez valoró el partido de Jaime Sánchez, quien sorprendió como centrocampista: “Lo probamos en pretemporada. Con tanto balón aéreo Jaime era lo más parecido [a José Ángel] y ha hecho un gran partido”.