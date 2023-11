Sin estridencias y con naturalidad, Pablo Valcarce explicó el momento personal que vive y aseguró que debe exigirse más. "Me encuentro mejor. Necesito ese paso al frente de ser más regular, profesional y el jugador que he sido siempre", revela antes de dar contexto a su situación. "Estoy retomando la titularidad. No es que me falte o no. Cuando llegué al Depor empecé bien, luego me lastraron unas pequeñas molestias físicas y por eso he notado no hacer una pretemporada, porque sirve para cargar de kilómetros las piernas", razona el berciano.

Jairo y Rubén López, entre dos aguas en el Deportivo "Los de ataque tenemos dar un paso al frente, no solo los delanteros". Valcarce asume el problema de gol en el Deportivo como una tarea colectiva. "El problema sería que no generásemos o si no tuviésemos ocasiones. El otro día hicimos bastantes y no están entrando. Cuando se descorche el primero, caerán más y cerraremos antes los partidos. No hay ninguna preocupación dentro del vestuario", razona. Más allá de los fallos arriba, Valcarce se detiene en la última acción que le cuesta el empate. "Son hábitos y rutinas que el equipo debe coger día a día. Nos meten un gol en una última jugada que no debemos conceder. Quizás si el otro día marcamos, no estaríamos hablando de regularidad. El fútbol es así, tiene estas cosas. Hay que dejar de conceder ciertas cosas y cometer ciertos errores y el equipo, en todo lo demás, funciona y crece", asegura. El mediapunta apuesta por abstraerse y centrarse en el trabajo en Abegondo y Riazor que es el que les llevará a la cima: "El estado anímico del equipo es bueno. Nos centramos en crear rutinas en el vestuario y el entrenamiento que nos llevarán al éxito. No he visto la clasificación. A final de temporada marcará y dictará sentencia". Pablo Valcarce apuesta por proteger a Yeremay. "Hay que tener paciencia con él. Empezó ayer (por el martes), hay que darle días y no precipitarnos porque es importante por lo que genera, por lo que provoca en ataque, por cómo atrae rivales. Nos va a dar mucho. Para eso estamos los compañeros para cuidarlo, meterle caña y arroparlo porque lo estamos esperando", cuenta.